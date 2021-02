Aidan Gallagher et Finn Wolfhard parmi les favoris des fans pour jouer Percy Jackson dans une nouvelle série

Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer et Asa Butterfield ont tous été inclus dans les meilleurs choix de Percy du fan.

Nous sommes encore loin de le voir à l’écran, mais travaillez sur le nouveau Disney + Percy Jackson Les séries télévisées vont bon train.

Il a été confirmé en mai 2020 que Disney + avait commandé un tout nouveau Percy Jackson et les Olympiens série du créateur Rick Riordan et de sa femme Becky Riordan. Dans une déclaration partagée avec les fans, Riordan a révélé que la série d’action en direct suivra « le scénario de la série originale de cinq livres de Percy Jackson, en commençant par The Lightning Thief dans la première saison ».

Il a également été précisé que cette série particulière restera fidèle aux livres, après la déception de Riordan lors des adaptations précédentes du film.

Avec la nouvelle que l’émission est enfin en route, les fans ont spéculé sur qui donnera vie à Percy Jackson dans la nouvelle série – et certains noms intéressants ont déjà fait leur apparition dans la conversation en ligne.

Aidan Gallagher et Finn Wolfhard parmi les meilleurs choix des fans pour Percy Jackson. Image: Netflix, Fox, Jean Baptiste Lacroix / WireImage

Aucune annonce de casting n’a encore été faite mais Fandom ont récemment demandé à leurs abonnés d’envoyer leurs candidats idéaux et un certain nombre de noms bien connus ont fait partie de la liste des 10 meilleurs.

Jorge Benito, un nouveau venu espagnol de 12 ans, a terminé à la 2e place, avec Umbrella AcademyAidan Gallagher est troisième. Les autres acteurs qui ont fait partie du top 10 étaient Jacob Tremblay, Nope Jupe, Asher Angel, Harry Holland, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer et Asa Butterfield.

Cependant, en tête de liste, c’était simplement un désir de voir un acteur inconnu et adapté à son âge dans le rôle, au lieu d’un grand nom.

Meilleurs choix pour jouer à Percy Jackson, votés par les fans de Fandom ⚡️ 2️⃣ Jorge Benito

3️⃣ Aidan Gallagher

6️⃣ Ange Asher

8️⃣ Finn Wolfhard pic.twitter.com/deDb78lpun – Fandom (@getFANDOM) 28 janvier 2021

Avec Aidan Gallagher, Jack Dylan Grazer, Finn Wolfhard, Harry Holland, Asher Angel et Asa Butterfield ayant tous 17 ans et plus, il est peu probable qu’ils soient pris en considération pour le rôle car Percy commence à 12 ans dans les livres originaux.

Alors que les téléspectateurs ont adoré Logan Lerman dans la série de films, il est clair que les créateurs et le public veulent que la nouvelle série reste fidèle au matériel source cette fois-ci. L’émission Disney + étant considérée comme une série de cinq saisons, il est parfaitement logique de choisir un acteur entre deux.

Dans un précédent article de blog parlant de la question du casting du Percy Jackson films, Rick Riordan a expliqué que dépeindre Percy comme un jeune de 17 ans «tuerait la possibilité d’une franchise» et irait complètement à l’encontre de l’intrigue principale du personnage.

« La série est fondée sur la prémisse que Percy doit progresser de douze ans à seize ans, alors que selon une prophétie il doit prendre une décision qui sauve ou détruit le monde », at-il poursuivi. Riordan a également expliqué que Percy Jackson n’était jamais une série pour adolescents, c’était une série familiale – et l’adaptation à l’écran devrait refléter cela.

