Micro-ondes multi-talents : 9 astuces astucieuses pour gagner du temps

Un micro-ondes peut non seulement réchauffer des aliments en quelques minutes, mais aussi cuire des mini-gâteaux, rendre les frites à nouveau croustillantes et créer de la mousse de lait. Vous pouvez trouver ces astuces et d’autres astuces ici.

Mousse de lait sans mousseur

Un si délicieux latte macchiato est quelque chose de bien. Mais sans mousseur à lait, il n’y a pas de plaisir mousseux à la maison, n’est-ce pas ? Encore! Si vous avez un micro-ondes, vous pourrez déguster le café comme s’il provenait de votre café préféré. Tout ce dont vous avez besoin est un verre refermable et, bien sûr, du lait. Remplissez la quantité désirée, scellez et secouez vigoureusement le lait. Sans le couvercle, le lait passe maintenant au micro-ondes pendant 30 secondes. La mousse irrésistible est prête comme chez un barista.

Les haricots trempent dans l’engrenage turbo

Remarquez-vous seulement en regardant votre recette que les haricots ou les lentilles auraient dû tremper pendant la nuit ? Ne vous inquiétez pas, vos invités n’auront pas à repartir affamés. Vous pouvez accélérer le processus beaucoup avec le micro-ondes. Placez les haricots dans un bol allant au micro-ondes, ajoutez une pincée de bicarbonate de soude et couvrez d’eau. Après une dizaine de minutes à haute intensité au micro-ondes et une bonne demi-heure d’attente, les haricots sont prêts à cuire. Avec les lentilles, le life hack fonctionne encore plus vite : deux minutes au micro et seulement cinq minutes pour se reposer.





Lifehacks : des gâteaux au chocolat en quelques minutes

Avez-vous un appétit pour les sucreries? Mais un gâteau entier c’est trop et aussi beaucoup de travail ? Pas de problème, un mug cake comble rapidement et facilement vos envies de chocolat. Selon la recette, la farine, le sucre, le cacao et la levure chimique sont simplement mélangés avec du lait et de l’huile – et parfois des œufs – dans une tasse et cuits au micro-ondes pendant environ une minute. Le résultat est un gâteau au chocolat délicieusement chaud. Une astuce supplémentaire : si vous ajoutez des pépites de chocolat à la pâte, le gâteau aura un cœur délicieusement liquide.

Retirez le timbre de l’enveloppe

Il est particulièrement important pour les collectionneurs de timbres que le timbre puisse être retiré de l’enveloppe intact. Votre micro-onde peut être très utile. Humidifiez simplement le tampon avec de l’eau et laissez le micro-ondes faire sa magie pendant 20 secondes. Après l’avoir retiré, le tampon peut être facilement retiré sans être endommagé. Maintenant, il peut être placé dans votre album ou – si vous mettez le tampon sur la mauvaise couverture – vous pouvez le réutiliser.



Grâce au micro-ondes, les timbres peuvent être facilement retirés de l’enveloppe.



Image : © Pixabay 2016



Oeufs pochés au micro-ondes

Cuisiner des œufs parfaitement pochés est presque un art en soi. Le délicieux petit repas peut être préparé au micro-ondes en peu de temps. Versez de l’eau bouillante dans un bol allant au micro-ondes, environ à moitié plein, et ajoutez un peu de sel. Cassez l’œuf dans la coquille. Attention à ne pas abîmer le jaune. Selon le micro-ondes, le mélange est maintenant placé au micro-ondes pendant environ une minute au niveau le plus élevé. Retirez la coquille et laissez les œufs reposer et cuire environ deux minutes. Bon appétit!

Les frites fades redeviennent croustillantes

La soirée vidéo entre amis a été un franc succès. Mais un sac de chips à moitié plein est resté ouvert toute la nuit. En conséquence, les délicieuses collations sont malheureusement devenues molles et fades. Mais le jeter est aussi dommage. L’alternative : Mettez les frites au micro-ondes avec la coque. Après 30 secondes, les restes sont à nouveau croustillants, mais aussi chauds. Une bonne collation pour la saison froide.



C’est ainsi que les frites redeviennent croustillantes.



Image : © Pixabay 2016



DIY : Le fromage frais est fabriqué à partir de lait

La production de fromage est connue pour être complexe. Mais avec le micro-ondes, vous pouvez maintenant faire votre propre fromage cottage. Pour ce faire, versez du lait entier dans un bol et passez-le au micro-ondes à puissance élevée jusqu’à ce qu’il bout mais ne déborde pas. Ouvrez le micro-ondes et maintenant avec précaution et surtout, ajoutez rapidement le jus de deux citrons et remuez brièvement le mélange. Allumez la machine pendant une autre minute jusqu’à ce que le lactosérum et le fromage blanc se séparent. Égoutter le fromage de l’eau à l’aide d’une serviette en lin et rincer sous l’eau courante. Cela fonctionne même de manière similaire avec la mozzarella :

Micro-ondes pour plus de jus dans le verre

Le délicieux jus d’une orange se retrouve bien trop vite dans l’estomac. Si vous souhaitez prolonger un peu le plaisir, il vous suffit de passer les agrumes au micro-ondes pendant dix à vingt secondes avant de les presser. Et c’est tout : si vous pressez l’orange comme d’habitude, une plus grande partie du jus rafraîchissant se retrouve dans le verre. C’est peut-être même suffisant pour un deuxième verre.



Il n’y a jamais assez de jus d’orange !



Image : © Pixabay 2016



Revitaliser le mascara séché

Mais il n’y a pas que les aliments qui peuvent être rafraîchis au micro-ondes. Le bon vieux mascara, qui s’est desséché par négligence, a ici une seconde chance. Mettez le mascara ouvert et sans la brosse au micro-ondes avec un verre d’eau. Dix secondes d’unité de confiance dans l’appareil font de véritables miracles. Et votre mascara est idéalement prêt pour la prochaine utilisation.