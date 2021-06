The Marvels Prep a Brie Larson impressionnant les fans avec ses pompes à un bras

Capitaine Marvel la star Brie Larson continue d’impressionner par ses efforts de formation pour la prochaine suite de MCU, Les Merveilles avec l’actrice montrant des pompes à un bras dans une nouvelle vidéo. Ces pompes très habiles iront bien avec les tractions à un bras que Larson a démontrées récemment, la star de Marvel faisant clairement l’effort nécessaire pour représenter l’un des héros les plus puissants du MCU à son retour pour le suivi.

Pompes à un bras et @Olivia_Rodrigo karaoké pour bien commencer la journée. Elle prospère. pic.twitter.com/nhejVpcAIP – Brie Larson (@brielarson) 9 juin 2021

Ce n’est pas la première fois que Brie Larson prouve son engagement à se rapprocher le plus Capitaine Marvel force d’un autre monde dans la vie réelle, Brie Larson ayant démontré des exploits similaires au cours de son régime d’entraînement pour le premier film. Pour le premier Captain Marvel, Larson a non seulement enduré une grande quantité d’entraînement au combat complexe, mais elle a également poussé une Jeep de 5 000 livres pendant près d’une minute. Le vengeur le plus fort, en effet.

On ne sait pas encore grand-chose concernant les détails spécifiques de l’intrigue pour Les Merveilles, mais à la suite du changement de titre de Captain Marvel 2, une brève ligne de connexion pour le versement de Marvel a depuis fait surface, offrant au moins une idée de la direction de la suite à venir. « The Marvels de Marvel Studios mettra en vedette Brie Larson revenant au rôle du capitaine Marvel/Carol Danvers », lit-on dans le journal. « Dans le film, elle sera rejointe par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans WandaVision de Marvel Studios, avec Iman Vellani, qui apparaîtra comme Mme Marvel dans la prochaine série Disney + du même nom. Préparez-vous à en faire l’expérience et à voler plus haut, plus loin et plus vite avec le film réalisé par Nia DaCosta ! »

Bonbon Le réalisateur de redémarrage Nia DaCosta dirigera le projet, avec Brie Larson bien sûr prête à reprendre le rôle du personnage principal. Viande fraîche la star Zawe Ashton a récemment signé un rôle de méchant actuellement non divulgué, et ressent sans aucun doute la pression d’affronter le super-héros cosmique de Larson.

Wandavision La star Teyonah Parris reprendra son rôle de Monica Rambeau dans la suite, l’actrice offrant récemment un aperçu de son travail sous la direction de DaCosta. « J’adore son point de vue », a déclaré Parris. « J’aime sa sensibilité, sa sensibilité visuelle. Elle est si intelligente. J’étais ravi de travailler avec elle à ce moment-là quand j’ai entendu parler de The Marvels, je veux dire, c’est de l’histoire. Elle fait l’histoire. Elle est incroyable et j’ai hâte le monde pour voir toute la beauté qu’est Nia DaCosta. »

Aux côtés de Larson et Parris, Iman Vellani est le dernier membre de Les Merveilles, avec Vellani dans le rôle de Kamala Khan AKA Mme Marvel, qui n’a pas encore fait ses débuts. Le personnage fera ses débuts dans le Mme Marvel Disney +, et est une pakistanaise-américaine musulmane de 16 ans de Jersey City qui est une grande fan de Captain Marvel, et acquiert plus tard des pouvoirs de changement de forme, devenant un super-héros à part entière. Les Merveilles devrait sortir en novembre 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Nous verrons sans aucun doute de nombreux autres exploits de force super-héroïque de Larson avant cela.

