The Crew 2 continue de rouler avec un support continu

Dites ce que vous voulez à propos d’Ubisoft, mais il garde ses jeux en vie très longtemps. The Crew 2 célèbre son troisième anniversaire, mais le développeur Ivory Tower ne va nulle part, avec une autre saison de contenu prête à sortir. Cela commencera avec le US Speed ​​Tour East à partir du mois prochain, apportant une nouvelle série d’événements couvrant New York à Miami.

Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessus pour un aperçu de ce qui vous attend, ainsi qu’un aperçu de certains des autres événements et activités prévus pour la sortie. Cependant, il n’y a toujours pas de mot sur un patch PlayStation 5, ce qui est un peu décevant pour ceux qui continuent à jouer sur des consoles de nouvelle génération.