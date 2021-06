La remorque de Shark Beach laisse tomber Chris Hemsworth profondément dans les eaux dangereuses

Appel à tous les amoureux des requins, le mois prochain marquera l’arrivée de SharkFest. National Geographicle spécial phare de Plage des requins a été taquiné aujourd’hui avec une bande-annonce mettant en vedette Thor (ou du moins son alter-ego tout aussi puissant Chris Hemsworth), qui plongera profondément avec des experts en requins. Ensemble, ils découvriront tout ce qu’il y a à savoir sur l’un des plus grands habitants de l’océan. L’icône des requins et écologiste Valerie Taylor rejoint Hemsworth, l’emmenant dans un voyage sous la mer pour observer les requins nourrices dans leur habitat naturel.

Dans la bande-annonce, on voit le paysage glorieux de l’île, qui laisse place aux épaules montagneuses de Hemsworth alors qu’il enfile un scaphandre. Après une brève introduction à Taylor et à son expertise, ils plongent sous l’eau dans un magnifique récif de poissons tropicaux colorés et d’autres espèces marines, puis nous voyons l’énorme requin nourrice passer paresseusement à la dérive. Chris Hemsworth n’a que quelques instants pour montrer son admiration pour les animaux avant la fin du clip.

Le but derrière National Geographic Plage des requins épisode est de faire connaître le sort de ces animaux à un public plus large. Les écologistes et les scientifiques tentent depuis des années de comprendre comment les requins et les humains peuvent coexister, car la chasse, le changement climatique et la destruction humaine de leur habitat ont réduit le nombre de certaines populations de requins presque au point où ils auront du mal à se rétablir.

À la lumière de sa popularité actuelle grâce à ses apparitions dans les films Marvel, qui se poursuivront dans Thor: Love and Thunder l’année prochaine, Hemsworth est un aussi bon défenseur à avoir du côté des requins que n’importe qui. L’attraction d’une célébrité est toujours utile pour attirer les gens dans des programmes comme celui-ci qui seraient autrement ignorés en faveur d’une émission de télé-réalité relativement sans importance. Les fans de Hemsworth ne voudront probablement pas manquer la vue de lui se serrant dans une combinaison de plongée et allant plonger dans l’eau, et si c’est ce qu’il faut pour apporter les problèmes menaçant ces belles créatures, alors qui sommes-nous pour discuter.

La semaine spéciale, qui comprendra plus de 21 heures de nouvelles émissions, des images d’archives et plus de 60 heures de contenu amélioré qui seront diffusés sur National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo Mundo, Disney XD et Disney +. La semaine comprend également Enquête sur les attaques de requins : l’histoire de Paige Winter, qui se concentre sur la victime d’une attaque brutale la plus connue à l’heure actuelle, qui défend toujours passionnément les animaux qui l’ont presque tuée. Il y a aussi Croc qui a mangé des mâchoires, des gangs de requins, des fichiers d’attaques de requins et Requin voyou.

Vous pouvez rejoindre Chris Hemsworth alors qu’il va se baigner quand Shark Beach avec Chris Hemsworth arrive le National Geographic le 5 juillet, à 21 h, heure de l’Est. Quand les requins attaquent avant cela à 20 heures. La plupart du contenu SharkFest sera disponible à la demande auprès de Disney + à partir du 9 juillet, ainsi que disponible pour être revu sur Disney XD.

Sujets : Plage des requins