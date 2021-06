Angelina Jolie et Lee Miller à nouveau ensemble ?

Cinq ans se sont écoulés depuis le jour où l’on a appris que Angelina Jolie et Brad Pitt n’étaient plus ensemble. L’annonce, qui est venue officiellement par les acteurs, a fini par être le début d’une bataille juridique qui, pour le moment, semble n’avoir aucune fin. Actuellement, tous deux se battent pour la garde de leurs cinq enfants mineurs et, pour l’instant, celui qui gagne est Pitt.

Malgré que Angelina Jolie a jugé et a présenté au tribunal la preuve que son ex-mari n’était pas en mesure de s’occuper de leurs enfants, l’avocat ne semble pas avoir trouvé de preuves suffisantes pour prendre possession de Brad. A tel point qu’après avoir traversé des jours difficiles et déclaré à quel point elle se sent affectée par cette situation, la star de maléfique décide de retourner à New York.

Angelina Jolie et Brad Pitt. Photo : (Getty)



Accompagnée de ses sept enfants, très compagnons de sa mère, Jolie est arrivée dans la grande ville le 7 juin. En effet, tous les héritiers de l’interprète ont décidé de lui rendre hommage avec un dîner surprise à Los Angeles pour son anniversaire le 4 juin, qu’ils ont apprécié au TAO. « Ce qui est amusant pour moi, c’est que je ne planifie rien et que tout le monde a tendance à planifier ensemble pour me surprendre avec quelque chose.« Angelina est venue dire à l’époque sur elle, maintenant, des adolescents.

C’est pourquoi, il n’est pas étonnant que ce soient ses enfants qui aient décidé de l’accompagner à New York. Bien sûr, hier l’artiste a décidé de sortir seule sans avoir la présence de ses enfants ou de ses gardes du corps puisque, selon l’agence EFE, elle a rendu visite à son ex-mari, également l’acteur Jonathan Lee Miller, avec qui elle s’est mariée entre 1996 et 1999.

Angelina Jolie et Lee Miller. Photo : (Getty)



De plus, selon ce que différents paparazzi ont rapporté, qui l’ont capturée en train d’entrer dans le bâtiment de l’acteur avec une bouteille de vin chère, les deux sont restés ensemble pendant trois heures. Avec un imperméable de couleur crème, des sandales du même ton et un sac Louis Vuitton, il s’est retrouvé avec celui qui était autrefois son grand amour et, maintenant, comme il l’a souligné plus d’une fois, il est devenu un bon ami.