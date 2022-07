Existe-t-il un Spider-Man non-Marvel ?

Merveille/Sony

Spider-Man a une histoire compliquée concernant son image et ses droits de distribution qui ne sont actuellement pas détenus par Marvel. Attention!

©IMDBhomme araignée

homme araignée a été créé par Stan Lee et Steve Ditko en 1962 pour le magazine Fantaisie incroyable où il est apparu pour la première fois le 10 août. L’histoire de cet adolescent qui vivait avec sa tante May dans le Queens a eu beaucoup de retentissement, d’autant plus qu’un si jeune personnage de bande dessinée était en fait le compagnon du héros principal, dans le meilleur style Batman et Robin. Dans ce cas, Peter Parker travaillait seul.

Pendant les années 70 merveille Il tente sa chance dans le monde du cinéma et de la télévision. L’incroyable Hulk avait sa série télévisée mémorable avec le culturiste Lou Ferrigno agissant comme le Green Goliath, tandis qu’en 1977 homme araignée Il est arrivé au cinéma sans douleur ni gloire, montrant que ce n’était pas encore le moment pour ces propriétés de faire le grand saut vers le grand écran.

Déjà dans les années 80 Films de canon il a acheté les droits de Spidey à condition qu’il les rende s’il ne faisait pas de film Spidey avant les années 90. Tout s’est terminé avec le propriétaire de cette société vendant les droits du personnage séparément à trois sociétés différentes. C’est là qu’il prime images sony qui a reçu en 1998 une offre de merveille pour tous les personnages de la marque. L’option était de 25 millions de dollars. ¡Sony il a gardé l’arachnide pour 10 millions de dollars !

Une propriété qui a tardé à porter ses fruits

La vérité est que, avec le journal de lundi, on peut dire que Sony il avait la myopie en ignorant des propriétés comme Iron Man, Captain America et Thor. Mais les films homme araignée réalisé par Sam Raimi et mettant en vedette Tobey Maguire ont eu suffisamment de succès pour la société de production qu’ils ont récupéré leur investissement dans le wall-crawler. La vérité est que le troisième film de cette série s’est avéré être une limite et ils ont décidé de changer de décor.

Puis vint le temps d’Andrew Garfield en tant que homme araignée dans deux films qui n’ont pas réussi à apaiser les cadres du studio qui se désespéraient car ils ne savaient plus quoi faire du personnage. Une opportunité s’est présentée avec le succès que le Univers cinématographique Marvel avec tous ces personnages que la société de production avait rejetés dans le passé.

un accord avec Disney lui a permis de Sony maintenir un certain contrôle créatif du personnage au sein du MCU ainsi que The House of the Mouse pourrait agir en tant que distributeur de ces contenus. Puis Tom Holland a fait ses débuts en tant que wall-crawler dans le très célèbre Captain America : Guerre Civileoù les Avengers se séparent au milieu d’une dispute idéologique et où Tony Stark demande l’aide de Peter Parker.

homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel Il a déjà clôturé sa propre trilogie et a même participé à Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partie. Le dernier film de ce gentil super-héros, Spider-Man : Pas de retour à la maison, a réuni tous les Spideys en direct dans une séquence et a atteint un record de 1,9 milliard de dollars au box-office international. Un grand succès!

Bien que la relation de Disney et Sony était sur le point de rompre, ils sont parvenus à un accord et l’intention des entreprises est que Tom Holland reste homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel beaucoup plus longtemps. On dit que La Maison de la souris voulait acheter le personnage à son « partenaire », mais cela ne s’est pas concrétisé. Pendant Sony développer votre Univers des personnages de Spider-Man avec des noms comme Venom et Morbius. Spidey s’y montrera-t-il aussi ? Il va falloir patienter !

