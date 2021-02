Surprendre. Ferrari aura également une Hypercar pour Le Mans

«En plus de 70 ans de course, sur des circuits du monde entier, nous avons mené nos voitures couvertes à roues à la victoire, en explorant des solutions technologiques de pointe: des innovations qui apparaissent sur la piste et rendent toute voiture de route produite à Maranello extraordinaire. Nouveau Le Au programme Mans Hypercar, Ferrari affirme une fois de plus son engagement sportif et sa détermination à être un protagoniste des plus grands événements sportifs du monde. «