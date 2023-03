The Last of Us : une femme trouve des champignons comme celui de la série, est-ce un danger ?

Curiosités

Une femme a trouvé un champignon comme celui qui a provoqué l’apocalypse dans Le dernier d’entre nous.

©IMDBDans The Last of Us, l’apocalypse est générée par un champignon

L’histoire de Le dernier d’entre nous explose lorsqu’un champignon s’empare des humains, les consommant de l’intérieur, provoquant la fin de la civilisation telle que nous la connaissons actuellement et maintenant une femme a trouvé un champignon comme celui de la série et nous vous dirons s’il y a un risque que la même chose se produise que dans le jeu vidéo et la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey.

Dans la série, un champignon Cordyceps transforme les gens en une sorte de zombie et une femme des États-Unis a trouvé un champignon qui fait exactement la même chose à l’extérieur de sa maison.un ophiocordyceps, qui infecte le système nerveux des insectes pour les contrôler.

Dans la série HBO, après avoir été infecté par le champignon, les gens se transforment en quelques heures voire quelques minutes, cependant, est-ce une menace dans la vraie vie ?

+ Comment est l’ophiocordyceps, le vrai champignon de The Last of Us

Les experts soulignent qu’il ne s’agit pas d’une menace réelle, car cela n’affecte que les insectes. Bien que récemment Mat Fisher, chercheur sur les champignons et professeur de médecine à l’école de santé publique de l’Imperial College de Londres, ait déclaré que la menace des champignons pathogènes pour l’homme augmente et pourrait être exacerbée par le réchauffement climatiquea également souligné qu’il n’y a aucun risque avec les cordyceps.

« Nous sommes toujours entourés de spores fongiques. Nous vivons avec eux depuis que nous avons fait des lits dans la savane il y a 500 000 ans, avant même de devenir des humains modernes. Et nous avons dû adapter ce système immunitaire exquis que nous devons nous défendre contre les spores, car beaucoup d’entre elles sont potentiellement pathogènes.« , a dit Matthieu Fisher dans une interview avec CNN.



