Nathan Chasing Lee Horse, l’acteur accusé d’abus sexuels : dans quels films apparaît-il ?

Hollywood

Nathan Chasing Horse a plaidé non coupable d’accusations d’agression sexuelle au Nevada.

©IMDBL’acteur a donné vie à Smiles a Lot dans le film Dances with Wolves

Danse avec les loups est l’un des films les plus reconnaissables des années 1990 et maintenant la bande est une tendance, mais parce que l’un de ses acteurs a été accusé d’abus sexuelsil s’agit de Nathan Lee poursuit son cheval et nous vous disons tout ce qui est connu et dans quels films il est apparu.

Le nom de l’acteur de 46 ans n’arrête pas de sonner depuis début février, même si C’est ce mercredi que l’acteur a plaidé non coupable d’accusations d’abus sexuels sur mineurs pendant une décennie au Névada.

C’était le 31 janvier lorsque Nathan Lee Chasing His Horse a été arrêté à Las Vegasdans une maison où il vivait avec cinq femmes qu’il a décrites comme ses épousesCependant, les autorités décrire l’acteur comme le chef d’une secte appelée The Circle qui a abusé des mineurs.

Les autorités ont allégué que Nathan préparait des filles pour remplacer leurs épouses plus âgées au moment de son arrestation.

L’acteur a comparu devant le tribunal de district du comté de Clark à la suite d’allégations la semaine dernière de 19 chefs d’accusation, dont agression sexuelle et enlèvement au premier degré, plus trafic de drogue.

+ Dans quels films Nathan Chasing Horse apparaît-il ?

L’acteur, originaire du Dakota du Sud, Il est surtout connu pour son rôle de Smiles a Lot sur la bande Danse avec les loupsde Kevin Costner, qui a remporté sept Oscars en 1990.

Après son succès en Danse avec les loupsNathan Chasing Horse est apparu sur la bande La chaîne briséeà partir de 1993 ; Le gardien des rêves, à partir de 2003 ; la série Vers l’ouest, à partir de 2005 ; et son dernier projet était Enterre mon coeur à Wounded Kneeà partir de 2007.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?