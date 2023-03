Jack Kesy sera Hellboy dans le nouveau film The Crooked Man

Le producteur Média du millénaire a confirmé que l’acteur jack kesy jouera Hellboy dans »Hellboy : l’homme tordu », le prochain film du personnage emblématique de la bande dessinée qui relancera la franchise au cinéma.

« Jack Kesy est un acteur dynamique qui a la capacité de se transformer dans ses rôles. Son talent et sa stature sont parfaits pour ce jeune Hellboy », a déclaré le coprésident de Millennium Media, Jonathan Youngerc’est une déclaration.

L’acteur est reconnu pour sa participation à »Deadpool 2 », où il a joué Black Tom Cassidy. Kesy sera le troisième acteur à jouer Hellboy dans des films d’action réelle, après que Ron Perlman jouera dans les deux films réalisés par Guillermo del Toro et que David Harbour jouera dans le film de 2019.

» Hellboy: The Crooked Man » a été annoncé pour la première fois en février 2023 par Millennium Media, et la production devrait commencer fin mars. Le prochain film suivra l’histoire de Hellboy et d’un agent recrue du Bureau of Paranormal Defense and Investigation qui découvre une communauté hantée par des sorcières dirigées par Crooked Man, un démon local ayant un lien avec le passé de Hellboy.

L’histoire est basée sur la bande dessinée Hellboy du même nom, une histoire qui a été acclamée par les fans et les critiques et qui a été publiée parallèlement à la sortie du film » Hellboy II : The Golden Army ».

Contrairement aux films de Guillermo del Toro, »Hellboy: The Crooked Man » sera classé R, ciblant un public beaucoup plus mature. brian taylor dirigera le film, un réalisateur qui a expliqué comment dès le début ils voulaient que le nouveau film ait une touche adulte.

« J’ai lancé l’idée d’un film d’horreur populaire classé R et l’équipe de Millennium n’a été que favorable », a-t-il déclaré. « C’est un super groupe de gens, et ils aiment l’horreur. » Il a également expliqué que le film rendrait justice au matériel source, ajoutant: « Ce matériel source est sombre et effrayant et violent et adulte. Donc, pour vraiment l’embrasser, nous ne voulons tout simplement pas avoir de restrictions.

Mike Mignola, créateur de Hellboy, écrira le scénario de »The Crooked Man » avec Chris Golden, marquant le premier film Hellboy auquel Mignola a participé en tant que scénariste. Alors que le film sera une histoire autonome, le président de Millennium Media, Jeffrey Greenstein, a exprimé son espoir de faire une série de nouveaux films Hellboy.

»Hellboy : The Crooked Man » n’a pas encore de date de sortie.