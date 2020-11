PS5: voir le temps de lecture, vous pouvez enfin l’afficher directement

Sur le PS4 c’était un sujet ennuyeux que le temps de jeu ne soit pas immédiatement apparent. Il n’est pas rare que nous nous demandions combien d’heures nous avions déjà coulées sur le compteur de vitesse et dans notre jeu préféré.

Certains jeux avaient quelque chose comme un compteur interne, mais pas tous et donc cette question restait souvent sans réponse. Il n’y a donc pas encore eu de vraie solution. Les utilisateurs se sont tournés vers des solutions tierces telles que Amis bot de retour, visité Sites Web comme PS Timetracker ou ont été autorisés dans Révision annuelle obtenez un aperçu superficiel de la récréation.

Cependant, c’était loin d’être satisfaisant. dans le PS5 il y aura enfin une différence majeure à cet égard.

PS5: voir le temps de jeu, résolu très facilement!

Sur la console de nouvelle génération de Sony, il existe enfin une fonction correspondante pour afficher l’heure du jeu – remarquez du côté officiel.

La PlayStation 5 affichera le temps de jeu pour les jeux PS4 et PS5. Et pas seulement cela: ce nouveau compteur sait même combien d’heures de jeu vous avez passées avec vos jeux PS4 sur PS4. Cela signifie que le temps de jeu est également affiché pour les derniers jours que vous avez passés sur la PS4 avec vos jeux préférés. MrPyo1 partage ses statistiques et explique:

La Playstation 5 affichera désormais tout le temps de jeu sur les jeux PS4 et PS5.

ET affichera également tout le temps de jeu sur vos jeux ps4 actuels !!!! Que vous avez déjà ET joué !! 👀 pic.twitter.com/CEVfROqS8w – Pyo5️⃣ (@ mrpyo1) 6 novembre 2020

Ainsi, vous obtenez les informations suivantes concernant le temps de jeu:

À quand remonte la dernière fois que j’ai joué à un jeu? Par exemple il y a un jour .

. Combien de temps ai-je passé dans un jeu? le nombre total d’heures de jeu en heures .

. De plus, le Temps de jeu des jeux PS4 et PS5 affiché.

affiché. Le temps de jeu du Jeux PS4 que vous avez joué sur PS4 peut également être voir rétrospectivement .

que vous avez joué sur PS4 peut également être . En plus de cela, le tracker de jeux offre des informations complètes sur votre Progression du jeu en pourcentage et une information sur le nombre trophées vous avez gagné ainsi que le nombre de trophées maximum.

Les fans de PlayStation sont positifs à propos de la mise à jour, comme nous pouvons le voir dans les premiers commentaires. Quiconque a déjà cherché la saison est sûr de connaître le problème. De cette façon, certaines choses sont vraiment simplifiées, ce qui est entièrement dans l’intérêt de tous.

