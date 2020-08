Une fuite d’Overwatch 2 indique des skins légendaires personnalisables

Vous pourrez peut-être personnaliser la couleur du gi de Doomfist dans ‘Overwatch 2’ Blizzard Entertainment

Nous n’en aurions peut-être pas eu Overwatch 2 des nouvelles de la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct (comme je l’avais soupçonné), mais il y avait une autre information intrigante qui est apparue concernant la suite cette semaine. Une enquête divulguée envoyée aux joueurs en Allemagne donne une idée des types de goodies que Blizzard peut offrir en Overwatch 2éditions de lancement de.

PLUS DE FORBESPrédiction de la date de sortie d’Overwatch 2Par Kris Holt

Selon Style de vie PlayStation, Utilisateur Twitter @ 3xhumed a d’abord partagé l’enquête complète. Il sollicite les opinions des joueurs sur un certain nombre d’éditions proposées pour le jeu, leur demandant d’évaluer des offres groupées comprenant différents produits cosmétiques. Parmi eux se trouvent des émoticônes, des intros surlignés, des sprays et de la monnaie du jeu, ainsi que des options plus intrigantes.

L’un d’eux est un booster XP. Il semble que ce soit pour les missions d’histoire joueur contre environnement, dans lesquelles vous pouvez améliorer chaque héros et débloquer des capacités différentes pour eux. Peut-être plus excitant pour les joueurs qui passeront encore la plupart de leur temps OverwatchLes modes PvP, il pourrait y avoir des skins légendaires personnalisables. Vous pourrez peut-être changer les combinaisons de couleurs et les variantes de tenue d’un skin, ainsi que la ligne de voix d’un héros lorsqu’il déclenche son ultime.

Overwatch a déjà beaucoup de produits cosmétiques stellaires, mais le fait de mélanger et assortir des tenues et des looks d’armes de différentes peaux permettrait aux joueurs d’ajouter leur propre saveur aux héros. Cela pourrait aider les joueurs à forger des liens plus profonds avec leurs personnages préférés, plutôt que d’avoir à courir avec un skin qui est tout à fait la façon dont Blizzard l’envisageait. Après tout, de nombreux joueurs se sont beaucoup amusés à personnaliser leur personnage en Les gars de l’automne Dernièrement, étant donné la myriade d’options avec lesquelles vous devez équiper votre jelly bean. Les skins personnalisés s’harmoniseraient bien avec les capacités personnalisées de la campagne PvE.

L’enquête comprend des prix pour diverses éditions de lancement, mais cela ne vaut pas la peine de trop les approfondir, car ils pourraient très facilement changer. Il convient de garder à l’esprit qu’aucune de ces options n’est gravée dans le marbre (du moins pas d’après ce que Blizzard a officiellement annoncé) et qu’elles peuvent ne pas se concrétiser. Pourtant, l’enquête est un bon aperçu de ce que Blizzard envisage Overwatch 2.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂