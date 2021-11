Un traitement pour « guérir fonctionnellement » le VIH est en cours de test chez l’homme

Il n’existe actuellement aucun remède contre le VIH.

Des essais humains sont sur le point de commencer sur un traitement anti-VIH prometteur qui pourrait être un « remède » potentiel pour le virus.

En septembre, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la demande d’Excision Biotherapeutics de commencer à tester son traitement anti-VIH, appelé EBT-101, sur des personnes vivant avec le VIH. La technologie, appelée CRISPR, a été découverte à l’Université Temple de Philadelphie et utilise l’édition de gènes pour découper des morceaux d’ADN humain. Les chercheurs espèrent que cela empêchera le génome du VIH de muter dans le corps.

EBT-101 s’est déjà avéré efficace pour couper des parties du génome du VIH dans des essais précédents utilisant des primates non humains et des cellules humaines isolées en laboratoire.

« Si vous ne faites qu’une seule coupe, le virus peut muter autour de lui. Nous faisons plusieurs coupes pour désactiver le génome viral », a déclaré le PDG d’Excision, Daniel Dornbusch, à Fierce Biotech.

Il n’existe actuellement aucun remède contre le VIH, mais il est possible de gérer le virus pour qu’il soit indétectable, ce qui signifie qu’il ne peut pas être transmis. Cependant, cela oblige la personne séropositive à prendre quotidiennement des médicaments antirétroviraux (TAR) pour le reste de sa vie qui ont des effets secondaires.

Le traitement serait administré en une seule dose par voie IV pendant une à deux heures. Les participants à l’essai d’Excision devront continuer à prendre un TAR pendant trois mois après avoir reçu leur dose d’EBT-101. Les participants cesseront alors de prendre des TAR et seront ensuite surveillés par des professionnels de la santé, a rapporté le magazine Philadelphia.

« Le but, bien sûr, est de trouver la première thérapeutique pour créer des remèdes fonctionnels contre le VIH », a déclaré Daniel Dornbusch à la publication. « Le terme » cure fonctionnelle « est une distinction importante, car il n’y aura aucun moyen de déterminer si EBT-101 supprimera chaque génome viral d’un individu, ce qui est appelé » cure de stérilisation « . »

Il n’existe actuellement aucun remède contre le VIH, mais il est possible de gérer le virus. Image : Getty Images

Il a poursuivi: « Cependant, les cures de stérilisation ne sont pas nécessaires, car l’objectif de la thérapie sera que les individus restent séronégatifs par le test ARN, maintiennent des niveaux normaux de cellules immunitaires et cessent de prendre un traitement antirétroviral – en obtenant une guérison fonctionnelle. »

