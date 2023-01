« The Last of Us »: le passé caché de Tess qui n’est pas montré dans la série HBO Max ou dans les jeux vidéo

ALERTE SPOIL. Les épisode 2 de « The Last of Us » terminé par le tragique mort de Tess Servopoulos, le partenaire de Joel et l’un des contrebandiers les plus aguerris. Bien que son passage par le Série HBO Max c’était court, il y a beaucoup plus sur elle qui n’a pas été montré.

Dans l’épisode intitulé « Infected », Tess s’est sacrifiée pour sauver Ellie et Joel d’une horde de zombies., ainsi que parce qu’elle avait été mordue par un Clicker. Cette scène était très puissante, non seulement parce que le fauteur de troubles baiser filamenteuxmais aussi parce qu’elle était l’une des rares personnes importantes pour le protagoniste.

L’histoire de l’apocalypse zombie de la propagation du champignon Cordyceps a été obtenu du célèbre jeu vidéo du même nom créé par Naughty Dog. Même si vous y avez joué et connaissez tous les événements qui se déroulent, il y a quelque chose que vous ne savez pas sur Tess et son passé.

Avant de continuer, jetez un œil ici. Bande-annonce du chapitre 2 de « The Last of Us ».

QUEL EST LE PASSÉ CACHÉ DE TESS DANS « THE LAST OF US ?

Récemment, les créateurs de « The Last of Us » ont révélé des informations concernant le passé de Tess Servopoulosqui n’a pas été montré dans la série ou dans les jeux vidéo Naughty Dog.

Avant de reconstruire sa vie dans la zone de quarantaine de Boston avec Joel comme passeur, Tess avait une famille. Cependant, son mari et son fils ont été infectés après la propagation du champignon. Cela a été raconté par Craig Mazin et Neil Druckmann dans le podcast officiel de « The Last of Us » où ils ont discuté de l’épisode 2.

Le personnage elle a été forcée de tuer son marimais quand il doit faire face à son petit, il n’a pas eu la force de l’enlever. Par conséquent, il a décidé de l’enfermer au sous-sol, où « en théorie ça continuerait et c’est devenu un Clicker”.

« Nous avons écrit une trame de fond de Tess, que nous n’avons jamais filmée.. Tess avait un fils. Elle avait un mari et un fils, qui ont été infectés et elle a dû les tuer. Elle a tué son mari, mais elle n’a pas pu tuer son fils.. Il ne pouvait pas le faire, alors il l’a enfermé au sous-sol.», ont-ils expliqué dans l’émission animée par Troy Baker.

Anna Torv a joué Tess Servopoulos dans les deux premiers épisodes de « The Last of Us » (Photo : HBO)

Les deux ont avoué que ils ont réfléchi à la façon d’enregistrer la scène, mais ils se sont rendus compte que cela ne collait pas très bien avec ce qu’ils avaient proposé pour l’épisode. Étant donné que Neil Druckmann est le créateur du jeu vidéocela deviendra très probablement canon.

« On s’est dit que la caméra allait pousser sur cette porte et qu’il y avait des claquements venant du sous-sol. On coupait, puis Tess racontait qu’elle n’avait pas pu tuer son fils. Ça ne collait pas, mais c’était amusant d’y penserils ont ajouté.

POURQUOI LE FAIT QUE TESS A EU UN ENFANT EST-IL IMPORTANT ?

Les créateurs de la série ont évoqué le passé de Tess pour expliquer le développement du personnage dans l’épisode 2 de « The Last of Us » et ce qui la rendait différente de Joel. Ils ont expliqué qu’au début du chapitre, quand Ellie montre que la morsure n’a pas évolué, le contrebandier commençait à espérer que le cauchemar qu’ils avaient vécu pouvait prendre fin.

Même lorsqu’elle a semblé simplement la remettre pour obtenir la batterie qu’ils recherchaient, c’était en fait une sorte de manipulationparce qu’il savait que c’était ce que Joel avait besoin d’entendre pour passer à autre chose.

En revanche, le personnage de Pedro Pascal hésitait à croire que les choses pouvaient s’améliorer, puisqu’il avait déjà perdu sa fille. Même s’il n’allait pas aimer tuer Ellie, si nécessaire je le ferais. Quelque chose que Tess ne pourrait jamais faire.