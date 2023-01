Les créateurs de The Last of Us, Neil Druckmann et Craig Mazin, confirment une théorie populaire des fans concernant les origines de l’infection.

Les créateurs de The Last of Us Show confirment la théorie des fans de l’origine de l’infection

Tel que rapporté par ScreenRant, lors d’une récente conversation avec Variety, Le dernier d’entre nous créateurs Neil Druckman et Craig Mazin a confirmé qu’une théorie populaire des fans d’origine d’infection fongique est exacte. HBO Le dernier d’entre nous est une nouvelle série basée sur le célèbre jeu vidéo PlayStation du même titre. La télévision met en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Joel Miller, le contrebandier du marché noir survivant à l’apocalypse des zombies qui est obligé d’escorter Ellie, 14 ans (jouée par Bella Ramsey) jusqu’à un quartier général éloigné des Fireflies, un groupe révolutionnaire qui tente de rétablir la paix. monde. Auparavant, les créateurs de l’émission Druckmann et Mazin avaient promis que la nouvelle série HBO resterait fidèle au matériel source tout en taquinant plus de quelques changements importants par rapport au jeu vidéo.

FILM VIDÉO DU JOUR

Comme l’a noté SR, un changement notable de l’adaptation de HBO a été révélé au cours de Le dernier d’entre nous‘ deuxième épisode, qui a exploré les origines de l’infection fongique qui a changé le monde. Dans le premier épisode de l’émission, les téléspectateurs ont remarqué des indices tout au long de l’épisode qui semblaient indiquer l’origine de l’infection. Ces indices ont amené beaucoup de gens à croire que l’infection au cordyceps a commencé dans une minoterie à Jakarta, en Indonésie, et s’est propagée par les produits de boulangerie. Puis dans Le dernier d’entre nous’ deuxième épisode, il y a un flashback sur Jakarta, qui montre un mycologue de haut niveau enquêtant sur les premiers cas d’infection.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils avaient choisi d’ouvrir l’épisode avec un flashback sur Jakarta, Mazin a déclaré: « Cela a commencé par une conversation que Neil et moi avions eue au début, où je lui posais certaines de mes questions brevetées et ennuyeuses. L’un d’eux était « Que se passe-t-il dans le reste du monde ? » L’une des choses dont Neil parle toujours est de savoir comment, dans le jeu, votre point de vue est vraiment complètement connecté à Joel ou Ellie, selon qui vous déplacez avec votre manette. Nous nous n’avons pas cela, alors la question est : « A quoi ressemble le reste du monde ? » Au départ, nous devions avoir une vision beaucoup plus internationale des choses, mais je pense que nous nous sommes contentés de parler savoir où cela a commencé, et ancrer les gens dans la science du mieux que nous pouvions. »





Neil Druckmann a confirmé qu’il y avait des « indices » sur les origines de l’infection dans la première de la série

HBO Max

Le dernier d’entre nous les créateurs de l’émission ont continué à discuter de l’épisode le plus récent de la série. Lorsqu’on lui a demandé si les téléspectateurs pourraient jamais voir les origines du champignon, Druckmann a déclaré: « Tout ce que nous avons vu dans le jeu était du point de vue de trois personnages – [Joel’s daughter] Sarah, Joel et Ellie, c’est tout. Ici, nous avons la possibilité de laisser ces personnages et de montrer d’autres choses, mais il était toujours important de ne jamais dire « OK, voici le patient zéro, l’origine exacte ». Une grande partie est basée sur des indices. Craig venait me voir avec ses millions de questions, comme « Comment cette chose s’est-elle propagée? » Nous avons eu un indice dans le jeu, dans le journal que vous prenez en tant que Sarah, où cela implique qu’il y avait des produits contaminés. Nous avons parlé : comment cela se propagerait-il ? Où cela commencerait-il ? Nous en révélons de plus en plus depuis le premier épisode, où nous avons donné des indices sur des choses qui se seraient avérées très différentes pour les Miller s’ils avaient fait ces crêpes. Maintenant, nous voyons un peu plus comment cette chose a commencé. »

Cette question a conduit Variety à se demander si la théorie du ventilateur (selon laquelle le champignon provenait d’un moulin à farine à Jakarta et se propageait à travers de la farine contaminée) était en effet correcte.

Mazin a déclaré: « Je pense que c’est assez explicite. »

Druckmann a également répondu: « Ouais, nous avons à peu près dit oui. »

Mazin a poursuivi: « Quand elle parle de l’endroit où ces gens travaillaient et de ce qui se passait dans cette usine – oui, c’est assez clair que c’est ce qui se passe. Nous avons aimé l’idée de cette science, et nous essayons du mieux que nous pouvons pour nous assurer que nos recherches sont toutes liées. [The mycologist] demande où c’est arrivé, et le gars dit une usine de farine du côté ouest de la ville. Nous parlons absolument – il y a le plus grand moulin à farine du monde à Jakarta – donc c’est une belle théorie et je pense que les gens devraient continuer à courir avec. »

Les deux premiers épisodes de Le dernier d’entre nous sont maintenant disponibles sur HBO Max.