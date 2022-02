Méconnaissable: le clip vidéo d’Elton John avec Robert Downey Jr. avant d’être Iron Man dans Marvel

célébrités

Des années avant que le MCU ne l’ajoute comme l’une de ses grandes stars, l’acteur a joué un rôle central dans une vidéo du chanteur britannique. Tu ne t’en souviens pas?

© GettyMéconnaissable : le clip vidéo d’Elton John avec Robert Downey Jr. avant qu’il ne soit Iron Man dans Marvel.

Si vous pensez à la Univers cinématographique Marvella grande franchise qui célèbre des millions de dollars au box-office avant chaque sortie, le premier chiffre qui vous vient à l’esprit est sûrement Robert Downey Jr. Cet acteur a connu une renaissance comme on en voit rarement à Hollywood lorsqu’il a incarné Iron Man dans des adaptations de comics de super-héros, mais avant cela il a eu un moment dans un clip vidéo qui a été significatif pour lui. Il a l’air méconnaissable !

Comme la plupart des fans de MCU Vous savez, le passé de la star actuelle n’était pas agréable du tout, même s’il était considéré comme l’un des grands talents des années 90. Les scandales de la toxicomanie, plusieurs réhabilitations et peines de prison l’ont fait ressembler à une figure toxique, mais à sa chance il l’a laissé derrière lui et jouit aujourd’hui d’une affection unique de la part du public. Où a été l’un de vos premiers pas vers la guérison ?

+ Le clip vidéo dans lequel il a joué et semble méconnaissable

je veux de l’amour C’était le premier single d’Elton John de son album Chansons de la côte ouest publié en 2001, dans lequel il révèle une situation amoureuse difficile qu’il a traversée. La grande curiosité était que celui choisi pour jouer dans son clip vidéo était Robert Downey Jr.qui était son ami et a décidé de le soutenir parce qu’il savait ce que c’était que de traverser des moments orageux dans sa vie. Découvrez le clip vidéo mémorable!

Comme indiqué dans son monento, l’acteur a quitté la clinique de rééducation en juillet et le mois suivant, il était déjà dans le manoir Greystone à Beverly Hills pour commencer les enregistrements vidéo. Selon son réalisateur, Taylor-Johnson, ils ont tourné environ 16 fois, se contentant de la dernière comme prise finale. Compte tenu de la similitude et des sentiments, les réactions ont fait en sorte que robert il a fait sien la chanson et là il a eu le tournant qui a changé sa vie.

Bien sûr, son apparence est complètement différente de celle où il jouait dans les films. merveille et ici on le voit avec un ton de couleur différent, sans sa barbe caractéristique, correspondant au temps où il était en clinique de convalescence. Robert Downey Jr. Il a inversé sa terrible situation et est actuellement l’un des acteurs les plus aimés des entreprises.

