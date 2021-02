Julie Andrews se souvient de Christopher Plummer comme d’un «  ami chéri  »

Alors que Christopher Plummer, décédé vendredi à 91 ans, est pleuré par sa famille, ses amis et ses fans, certains de ses anciens compagnons de casting se souviennent également de lui – dont Julie Andrews, qui a joué avec lui dans « The Sound of Music » en 1965.

« Le monde a perdu un acteur accompli aujourd’hui et j’ai perdu un ami chéri », a-t-elle déclaré à NBC News dans un communiqué. «Je chéris les souvenirs de notre travail ensemble et tout l’humour et le plaisir que nous avons partagés au fil des ans. Mon cœur et mes condoléances vont à sa charmante épouse Elaine et à sa fille Amanda.

Julie Andrews et Christopher Plummer dans un portrait promotionnel pour « The Sound of Music » Collection d’écran argenté /

Plummer a joué le capitaine Georg von Trapp, un maître de travail sévère d’un veuf et père de sept enfants, aux côtés de la religieuse d’Andrews, Maria. Il n’a pas toujours été fan du film, mais a souvent attribué à Andrews le mérite d’avoir fait fonctionner le projet, et ils étaient amis.

En outre, plusieurs des acteurs survivants qui ont joué les enfants dans le film ont publié des messages sur les réseaux sociaux.

Le casting de « The Sound of Music » Archives Bettmann

Debbie Turner, qui a joué Marta dans « The Sound of Music » et qui a fait les gros titres l’année dernière pour ses masques faciaux qui ressemblaient au tissu des costumes clés du film, a posté sur Facebook: « Aujourd’hui, nous pleurons la perte de mon papa film, Christopher Plummer. Il a toujours été très gentil avec moi, bien que «dans Character» pendant le tournage. Nous avions un amour-respect pour lui car nous savions qu’il était l’autorité de la famille von Trapp. Je suis honoré et privilégié d’avoir eu le l’opportunité de travailler avec lui et d’être sa fille au cinéma. Repose en paix, papa. «

Kym Karath a joué à Gretl et a écrit sur Twitter:

Profondément attristé d’apprendre le décès de Chris Plummer. C’était un homme charmant, brillamment talentueux, avec un sens de l’humour méchamment spirituel. Et il était extrêmement gentil avec moi. Il me manquera. – Kym Karath (@KymKarath) 5 février 2021

« Profondément attristée d’apprendre le décès de Chris Plummer, » elle posté. « C’était un homme charmant, brillamment talentueux, avec un sens de l’humour incroyablement spirituel. Et il était extrêmement gentil avec moi. Il me manquera. »

Et Angela Cartwright, qui jouait Brigitta, a posté une superbe photo de retour d’elle-même et de Plummer sur le tournage du film:

«Une triste journée d’apprendre le décès de Christopher», a-t-elle écrit dans la légende. «Quelle vie pleine et longue. Il était tellement talentueux. Vous serez toujours mon capitaine. Reposez en paix.