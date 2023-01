Le 73e Festival du film de Berlin dévoile la programmation de la compétition : le documentaire ukrainien de Sean Penn sera présenté en première

Le directeur artistique de la Berlinale, Carlo Chatrian, et la directrice exécutive, Mariette Rissenbeek, ont annoncé la composition du concours pour le 73e Festival international du film de Berlin. 18 films seront là pour l’Ours d’Argent et d’Or.

Le festival s’ouvrira avec la première de la comédie romantique de la réalisatrice Rebecca Miller Elle est venue à moiavec Anne Hathaway, Marisa Tomei et Peter Dinklage.

L’un des réalisateurs respectés du cinéma européen, Christian Petzold (Undine, Transit & Barbara) sera au festival avec son nouveau film Afire, avec Paula Beer. C’est le troisième film de l’actrice avec le réalisateur. Le réalisateur allemand n’est pas le seul maître cinéaste sélectionné par la Berlinale. La gagnante du Lion d’or Margarethe Von Trotta apparaîtra au festival, avec son nouveau film « Ingeborg Bachmann – Journey Into the Desert », qui traite de la relation entre l’écrivain Ingeborg Bachmann et l’écrivain Max Frisch. Vicky Krieps incarne Ingeborg.

Chatrian et Rissenbeek ont ​​déclaré lors de la conférence de presse que les couleurs de cette année sont le bleu et le jaune, similaires aux couleurs du drapeau ukrainien. Une projection spéciale du documentaire « Superpower », tourné en Ukraine, sera projetée au festival. Chatrien a dit :

»Je suppose qu’une partie de la décision est précisément que le Festival du film de Berlin aura lieu exactement un an après l’éclatement de la guerre et peut-être que montrer ce film à Berlin a une signification plus pertinente que dans n’importe quel autre endroit, parce que nous sommes proches de l’Ukraine , parce que des Ukrainiens vivent à Berlin et aussi à cause de la valeur politique de ce film. Mais ce n’est pas le seul à traiter avec l’Ukraine. Pour moi, ‘Superpower’ – je suis conscient que cela attirera beaucoup d’attention, c’est une grande porte pour vous permettre d’entrer dans la description très complexe et riche de ce qui s’est passé et se passe encore en Ukraine en ce moment. »