Seth Rogen pense que le monde doit arrêter de stigmatiser l’herbe

En parlant avec The Guardian, l’acteur s’est ouvert sur les connotations négatives attachées à l’herbe et pourquoi ces attitudes conservatrices doivent être remises en question.

L’Express Ananas acteur de cinéma co-fondé son entreprise, Houseplant, une marque de style de vie ancrée dans les produits à base de cannabis, avec Mike Mohr et Longtemps collaborateur Evan Goldberg.

Après avoir passé des années à collectionner des cendriers et des briquets vintage, Rogen a été inspiré pour créer une gamme de qualité pour les consommateurs de cannabis.

Ces produits, dont beaucoup sont conçus par Rogen lui-même, comprennent des briquets, des boîtes d’allumettes, des papiers, des cendriers, des étuis de transport, des ensembles de gobelets et des allumettes.

Rogen espère que Houseplant pourra aider à réduire la « stigmatisation » liée à la mauvaise herbe, car il note qu’il existe des drogues beaucoup plus dangereuses qui ont été normalisées.

« Je pense que ce stigmatisation d’herbe et cette idée que c’est cette chose illicite qui est en quelque sorte plus dangereuse que la plupart des activités américaines et canadiennes acceptées, comme l’alcool, c’est exactement ce contre quoi nous travaillons », a-t-il déclaré au Guardian.