The Last of Us: HBO emmène le public dans les coulisses de la dernière featurette

HBO nous a récemment donné un aperçu des coulisses de Le dernier d’entre nous, avec les acteurs et réalisateurs parlant de la prochaine série basée sur le jeu vidéo du même nom. Bella Ramsey, qui joue une jeune survivante appelée Ellie, révèle qu’on lui a conseillé de ne pas jouer au jeu afin qu’elle ait une nouvelle vision du personnage – cependant, elle ne s’est pas conformée et a quand même regardé une partie du gameplay. Elle dit qu’elle l’a fait « en secret », même si ce n’est plus vraiment un secret. C’est très dans le caractère, car Ellie est une adolescente particulièrement rebelle.





Ce sera une énorme série, avec un budget énorme qui semble bien dépensé alors que l’aperçu nous montre des vues post-apocalyptiques époustouflantes et des zombies réalistes aux champignons. Le co-showrunner Neil Druckmann, qui était également le responsable créatif du jeu original et de sa suite, promet que la série « lui rend justice et plus encore ».

Le regard sur les coulisses, posté sur Twitter, parle également d’un événement qui façonne le personnage de Joel, joué par Pedro Pascal. Malheureusement, cependant, cela semble gâcher un événement majeur dans le premier épisode, alors regardez attentivement :





Le showrunner Craig Mazin nous rappelle le parasite dans The Last of Us is Real

Alors que la plupart des histoires de zombies concernent une sorte de virus ou de bactérie, Le dernier d’entre nous change les choses en ayant l’épidémie de zombies causée par un champignon. Craig Mazin dit que ce champignon, appelé le cordyceps, est réel – bien qu’il n’affecte que les petits insectes et soit relégué dans des endroits très chauds et humides, comme les jungles. Une fois qu’une spore du champignon parasite infecte un insecte, il est obligé de grimper à un point élevé, où il meurt ensuite, et le champignon se développe hors du cadavre et répand plus de spores. Bien qu’elle ne puisse pas affecter les humains, Mazin nous rappelle que si c’était le cas, une épidémie similaire à celle de Le dernier d’entre nous arriverait.

Mazin a également déclaré que quelques modifications ont été effectuées « intelligemment » – différents supports nécessitent une stratégie différente. Il promet « plus » dans la série pour qu’elle ne soit pas une simple copie carbone du jeu :

« Lorsque vous adaptez quelque chose comme un jeu vidéo, les changements doivent être faits intelligemment. Nous en disons plus, il y a tellement de choses entre les deux. Ça va être beau, terrifiant, mais finalement, c’est éclairant. »

Le jeu vidéo de 2013 a environ une heure et demie de cinématiques – qui sont des clips montrés entre les parties – bien que le jeu entier prenne environ 15 heures à battre. La série comptera neuf épisodes, le premier d’une durée époustouflante d’une heure et 25 minutes.

Le dernier d’entre nous premières sur HBO le 15 janvier. Il met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey, ainsi que Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandridge et Nick Offerman. La série a été créée par Craig Mazin et Neil Druckmann et est distribuée par Warner Bros. Television Studios.