Star+ : la série documentaire de Ricardo Fort a une date de sortie

ÉTOILE+

Commander Fort arrivera très bientôt sur la plateforme de streaming. Découvrez le synopsis, un aperçu, le jour de la sortie et plus encore !

©Étoile+Commander Fort arrivera très bientôt sur la plateforme de streaming.

Quand un personnage marque la pop culture, il est inévitable de penser à une série ou à un film qui dépeint tout de sa vie. Étoile+ le sait très bien, puisqu’il lancera très prochainement Commandant fortun documentaire qui proposera un voyage à travers la vie de Fort Ricardo. Couvrant de son ascension à la gloire jusqu’à sa mort subite, la production est prête à être diffusée sur la plateforme de streaming. Sachez quand il sera disponible !

Il y a quelque temps, lorsque le service d’abonnement a annoncé que les docu-séries étaient en plein développement, les réseaux sociaux se sont remplis de commentaires, de mèmes et de réactions. Ce n’est pas pour rien : le millionnaire – qui s’est d’abord fait remarquer comme un homme d’affaires argentin – est devenu un chanteur et acteur qui s’est rapidement imposé comme une figure médiatique. De ses scandales et de ses phrases controversées, on se souvient encore aujourd’hui de lui comme l’une des célébrités les plus controversées du pays.

Commandant fort essaiera de tout représenter sous forme de documentaire. « Il raconte la vie de Ricardo Fort à partir d’interviews exclusives et de témoignages de sa famille et de ses amis proches, y compris ceux de ses enfants, Marthe et Philippeson frère Edouard Oui Gustavo Martínezqui fut son couple le plus emblématique, images d’archives inédites et publiques et recréations originales», explique le synopsis officiel.

Ainsi, la série réalisée par 20/20 Films explorera au-delà de son image publique, plongeant dans sa douloureuse histoire personnelle. Pourquoi est-il toujours vivant dans le cœur des gens neuf ans après sa mort ? Cette question tentera de répondre à la série Star +. La plateforme de streaming insiste : «Des questions d’importance sociale sont abordées, telles que la scène gay des années 90 et 2000, la cruauté du star système de la télévision, l’addiction à la célébrité et l’extrême manipulation du corps à la poursuite de l’image, autant de problèmes associés à la vie de Fort.”.

+ Quand la série de Ricardo Fort est-elle diffusée sur Star+ ?

Les docu-séries raconteront l’histoire du milliardaire héritier de l’un des plus importants empires chocolatiers d’Argentine. Avec quatre épisodes tournés à Buenos Aires et Miami, il réfléchira sur les polémiques que Fort a installées dans la société, s’éloignant du sensationnalisme et de la révolution médiatique, pour explorer la personne derrière le personnage. Si vous voulez savoir comment il est devenu une légende du divertissement, vous pouvez voir les épisodes sur Star+ de 25 janvier de cette même année.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continuera de lancer exclusivement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?