Explication de la fin de « Ginny et Georgia » – Saison 2 : un autre décès, une arrestation et plus encore

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Après s’être échappée avec son frère Austin à la fin du premier volet de « Ginny and Georgia »dans la deuxième saison de la série netflix Créée par Sarah Lampert, Ginny passe quelques jours avec son père Zion, tandis que Georgia ne laisse pas la fugue de ses fils perturber ses projets de mariage avec le maire réélu Paul Randolph.

Ginny ne sait pas comment gérer la découverte que sa mère est responsable de la mort de son beau-père Kenny, alors elle se blesse avec un briquet. Avant que la situation ne devienne plus critique, elle demande de l’aide à son père et le supplie de ne rien dire à sa mère. Au début, le photographe n’est pas d’accord, mais comprend que c’est pour le mieux en ce moment, d’autant plus que l’adolescent accepte d’aller en thérapie.

Après un dîner gênant avec les parents de Paul, Georgia accepte qu’elle a besoin de sa famille et organise un dîner spécial après Thanksgiving avec Zion. Bien que Ginny accepte de rentrer chez elle, elle est toujours en colère contre sa mère et est déterminée à découvrir tous ses secrets.

Marcus et Ginny se sont retrouvés secrètement dans la saison 2 de « Ginny and Georgia » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « GINNY AND GEORGIA » ?

L’une des choses qui aide Ginny, en plus de la thérapie, est la présence de Marcus dans sa vie. Malgré les rebuffades de Maxine, la jeune femme retourne à l’école et tente de remettre sa vie sur les rails. Pendant ce temps, sa mère se concentre sur son mariage et gagne une place importante dans la société de Wellsbury.

Après quelques affrontements et comportements immatures, les protagonistes de «Ginny et Géorgieils parlent enfin de leurs conflits. La mère se confie à sa fille sur son passé troublé. Enfin, ils font la paix et promettent d’être honnêtes l’un avec l’autre.

Pourtant, une fois de plus, le passé de la Géorgie menace l’avenir qu’elle essaie de construire pour ses enfants. Non seulement parce que l’ex-femme de l’enquêteur privé Kenny continue de fouiller dans le passé de la matriarche Miller, mais parce qu’Austin reçoit un visiteur surprise à l’école.

Il s’agit de son père Gil Timmins, qui après avoir été en prison pour détournement de fonds revient dans la vie des Miller pour les tourmenter. Menace d’exposer le passé de Georgia si elle ne remet pas une grande partie de l’argent de son futur mari. Ce qui conduit la fiancée de Paul à préparer sa fuite.

Georgia et sa famille quittent Wellsbury ?

Jusqu’à ce qu’elle puisse finir de faire ses valises, Ginny découvre la situation et convainc sa mère de dire la vérité à Paul, ou du moins une partie de celle-ci. Bien qu’elle ait des doutes, elle décide d’être honnête et demande de l’aide à son fiancé qui, malgré le fait qu’il a besoin de quelques heures pour traiter autant d’informations, la soutient.

Accompagnés d’un avocat, ils affrontent le père d’Austin et le font quitter la ville. Paul utilise son pouvoir de maire pour aider sa nouvelle famille et prévient Gil que s’il dérange à nouveau Georgia, il s’assurera qu’elle retourne en prison.

Ginny ne quitte pas la ville et récupère ses amis, mais perd Marcus, qui devient plus introverti et ne sait pas comment gérer sa dépression. Pour éviter d’entraîner sa petite amie dans cet endroit sombre, il met fin à leur relation, tout comme il l’a promis une fois à Georgia.

Gil est revenu faire chanter Georgia dans la saison 2 de « Ginny and Georgia » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « GINNY AND GEORGIA » ?

Georgia et Paul se marient ?

Malgré les aveux de Gil et Georgia, Paul décide de respecter les fiançailles.. Alors que la mariée prévoit d’annuler le mariage pour fuir la ville, Ginny prend sur elle de trouver un nouveau lieu pour la cérémonie, décidant que l’hôtel de ville de Wellsbury est l’endroit où il faut être.

Enfin, Georgia organise le mariage de ses rêves et se permet de rêver à un avenir meilleur pour sa famille. Après avoir partagé leurs vœux, eu leur premier baiser en tant que mari et femme et dansé ensemble, tout semble heureux jusqu’à ce que la police et l’enquêteur privé Gabriel Cordova sortent avec un mandat d’arrêt contre Georgia.

Pourquoi la Géorgie est-elle arrêtée ?

Georgia est arrêtée pour le meurtre de Tom Fuller, mari Cynthia. Bien que l’homme soit très malade et qu’il finisse par mourir, le protagoniste du série netflix il l’a en fait étouffé avec un oreiller pour mettre fin aux souffrances du patient et de sa famille.

Cependant, seul Austin le sait, car il l’a vue le faire. La police et les autres n’ont que des soupçons et des indications basés sur le fait qu’elle était présente lors de la mort de Tom. Quelque chose que Gabriel a appris de Nick peu de temps avant qu’il quitte la ville et abandonne son affaire.

La deuxième saison de « Ginny et Géorgiese termine par l’arrestation de Georgia et la promesse de Paul de ne pas la laisser seule. Chercherez-vous un avocat pour aider votre femme? Usera-t-il de son influence de maire ou la pression de sa famille le fera-t-il changer d’avis ?