Jason Momoa arrive sur le plateau d’Aquaman 2 alors que le tournage commence officiellement

Jason Momoa a rejoint ses collègues acteurs et équipe à Londres pour la production de Aquaman et le royaume perdu, et il a révélé que les caméras commenceront officiellement à tourner lundi. Momoa, qui a également été occupé ces derniers temps à filmer de nouveaux épisodes de Voir, a posté dimanche une vidéo sur son compte Instagram pour annoncer sa présence sur le Aquaman 2 ensemble. Il a également dit à ses fans de dire au revoir à ses cheveux bruns pour le moment, car Momoa dit qu’il est sur le point de les teindre en blond pour la suite de DC.

« Je suis enfin en Angleterre. Il fait beau, c’est incroyable, et nous commençons Aquaman 2 demain, » Jason Momoa dit dans la vidéo. « C’est le dernier jour du brun [hair]. Je vais être blonde. [They] soi-disant avoir plus de plaisir. Je ne sais pas à ce sujet, nous allons le tester. Mais, je suis excité de voir James [Wan] et l’ensemble du casting. Et je voulais juste envoyer mon amour à tous mes amis, membres de la distribution et équipe de retour à Voir, Je vous verrai bientôt. Je t’aime et tu me manques beaucoup, Canada. »

Dans la légende, Momoa a ajouté : « NE3aPd3d9aMt5a||London appelant} !… tellement excité de commencer Aquaman 2, nous sommes ici! au revoir brun bonjour blondie ! Mahalo à tout le monde pour son soutien sur la ligne HD Momoa avec @harleydavidson et tout mon amour pour les acteurs et l’équipe de Voir! Lien Love u Canada dans la bio! Aloha j. »

Voir, l’autre projet auquel Momoa fait référence, est une série dramatique de science-fiction mettant en vedette Momoa sur Apple TV+. Avec également Alfre Woodard et Dave Bautista, la série devrait revenir avec sa deuxième saison le 27 août. Elle a déjà été renouvelée pour la saison 3, donc Momoa sera bientôt de retour pour filmer plus d’épisodes avec son casting et son équipe de cette série. suffisant. Le travail d’un acteur de premier plan n’est apparemment jamais terminé.

Pour ce qui est de Aquaman et le royaume perdu, la prochaine suite de DC fait directement suite au film original à succès sorti en 2018. James Wan revient à la réalisation après avoir réalisé le film original à l’aide d’un scénario écrit par Davie Leslie Johnson-McGoldrick. Momoa a personnellement contribué à l’histoire et a reçu un crédit d’histoire pour la suite. Les autres membres de la distribution incluent Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II et Temuera Morrison.

D’autres membres de la distribution ont taquiné la pré-production d’Aquaman 2 avant l’arrivée de Momoa sur le plateau. Heard est arrivé à Londres le mois dernier et a posté une image d’une carte de remerciement des cinéastes la souhaitant « de retour à Atlantis ». Elle a également posté des photos d’elle en train d’aller au gymnase pour rester en forme. Pendant ce temps, Abdeen a également taquiné son retour en tant que Black Manta en publiant une photo de lui en train de traverser le Aquaman 2 scénario en juin.

Aquaman et le royaume perdu devrait sortir en salles le 16 décembre 2022. Quant à La tranchée, le spin-off prévu centré sur l’horreur sur les monstres auxquels Arther et Mera ont été confrontés dans le premier film, ce projet a depuis été abandonné par Warner Bros. Le royaume perdu fait aussi bien que Aquaman, cependant, nous verrons plus que probablement Momoa de retour pour plus d’aventures dans le rôle. Cette nouvelle nous vient de Jason Momoa sur Instagram.

