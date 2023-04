Où est la carte-clé du camp Blue Crab dans Dead Island 2? (Solution)

Dans L’île morte 2 Il existe de nombreux endroits que vous ne pouvez pas explorer dès le départ, mais heureusement, le problème se résout généralement de lui-même au fur et à mesure que la quête principale progresse. Sauf quelques exceptions, dont la Carte-clé du camp de crabes bleus entendu à Venice Beach. Comment vous pouvez enfin ouvrir la porte correspondante, nous vous le dirons dans celui-ci Guide.

Dead Island 2: Emplacement de la carte-clé Blue Crab Camp

Vous avez probablement remarqué qu’il existe une variété de clés et de cartes-clés dans Dead Island 2. Transportez la plupart des articles de ce type Zombies avec un nom spécial et certains sont même mis entre vos mains par des clients dès que vous acceptez une certaine quête. Mais parfois c’est un peu plus compliqué.

Par exemple lorsqu’il s’agit de Clé du garage de Curtis va ou ça Clé principale de l’enclos de chèvre, qui ont déjà coûté beaucoup de temps et de nerfs à certains joueurs. Les rejoindre est la Blue Crab Lager Keycard, dont vous entendrez probablement parler pour la première fois une fois que vous aurez Maison sécurisée à Venice Beach ont atteint.

la bride Grillades de crabe bleuil y en a un pas loin de la carte des voyages rapides porte de rangementaccompagné d’une note du concessionnaire/principal Kaï est fourni. Il veut être informé lorsque quelqu’un a découvert la carte-clé et de nombreux bouchers zombies se joignent à lui, car un certain nombre veulent savoir ce qu’il en est. derrière la porte En train de l’attendre.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Laissez-vous dégriser directement dans ce domaine, car vous avez besoin pas une arme exquise ou un plan s’attendre à la place est derrière la porte verrouillée dans le Barre de crabe bleu en fait juste un simple pièce de stockagedans lequel certains composants d’artisanat plus ou moins rares et plusieurs kits médicaux poser.

L’accès à cet espace reste cependant pratique car vous pourrez régulièrement faire le plein de l’essentiel à chaque fois que vous ferez une pause dans cette planque ou la fonction de déplacement rapide les usages. Mais bien sûr, vous devez d’abord trouver la carte-clé Blue Crab Camp susmentionnée, ce qui peut être un peu frustrant pour certains.

Peut-être que vous vous connaissez déjà au sous-sol du Blue Crab Grill regardé autour et dans Salon du personnel et pas grand-chose trouvé dans les toilettes à part quelques objets et griffonnages non pertinents sur les murs. Dans ce cas, vous avez probablement la zone avant de terminer la quête principale Le tueur de dragon inspecté.

Dans ce cas, vous ne trouverez en fait rien de valable dans le chambres au sous-sol. Mais les choses sont différentes lorsque vous obtenez votre premier Broyeur Inferno terminé, terminé la mission correspondante et quitté ou rechargé le quartier au moins une fois. Maintenant reviens le rez de chaussée retour de cette maison sûre.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dans le petit salle de pause Voyez-vous maintenant le cadavre décapité avec les griffonnages immondes sur le mur et c’est là que la carte-clé du camp Blue Crab devrait être. Sinon, retourne pour un autre quête principale terminée retour. Certains joueurs ont signalé que l’erreur pourrait être corrigée de cette manière.

Maintenant vous avez Accès au débarras et chaque fois que vous venez ici, vous pouvez vous approvisionner. Vous n’avez rien à dire à Kai à propos de votre découverte. Pas que ce soit même possible, apparemment le bonhomme a le sujet dans le apocalypse zombie un peu oublié. Qui peut lui en vouloir ?

Si vous rencontrez d’autres problèmes dans « Dead island 2 », que vous recherchez certains objets de collection ou un plan de construction spécial, alors jetez un œil à notre aperçu de tous les guides du jeu d’horreur : Dead Island 2: procédure pas à pas et guides d’action RPG avec des conseils. Si vous avez des questions au-delà de ces guides, faites-le nous savoir dans les commentaires connaissance.