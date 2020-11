Les filles de Barack Obama lui ont donné une identité secrète pour le déguiser après que la DNC 2004 lui ait apporté une célébrité nocturne

Le président Barack Obama a récemment publié son nouveau livre, Une terre promise, et il est plein d’informations juteuses. Dans le livre, il détaille de nombreux moments de sa vie avant, pendant et après son mandat de président.

L’une des histoires les plus intéressantes du livre est son récit de la rapidité avec laquelle sa vie a changé après être devenue une personnalité politique nationale. En fait, l’attention est devenue si écrasante que ses filles ont décidé de lui donner une identité secrète pour rester anonyme.

Barack Obama est devenu célèbre du jour au lendemain après la Convention nationale démocrate de 2004

Barack Obama (2e R) et la Première Dame Michelle Obama (R) avec leurs filles Malia (C) et Sasha (2e L) | JIM WATSON / AFP via Getty Images

Au début des années 2000, Obama était un sénateur prometteur de l’Illinois avec une tonne de potentiel. Il avait commencé à attirer l’attention en raison de son charisme, de son intellect et de son analyse réfléchie de la politique politique américaine, mais il était encore relativement inconnu. Cependant, tout a changé en 2004.

Après avoir prononcé un discours emblématique à la Convention nationale démocrate de 2004, les gens ont commencé à remarquer Obama. Immédiatement après le DNC, Obama est devenu une figure nationale, puis a été jeté dans la gloire du jour au lendemain.

Les enfants de Barack Obama lui ont donné une identité secrète pour l’aider à se déguiser

Bien qu’Obama soit devenu un nom familier, il lui a fallu un certain temps pour réaliser à quel point il était devenu populaire. Ce n’est qu’après un voyage au zoo avec ses enfants qu’il s’est rendu compte qu’il n’était plus en mesure de maintenir l’anonymat public. Les filles d’Obama, Sasha et Malia, ont décidé d’aider leur père en lui donnant une identité secrète.

Lors d’une récente apparition sur Jimmy Kimmel Live, Obama a détaillé les efforts de ses filles pour l’aider à rester incognito.

« Nous sommes assaillis, nous devons quitter le zoo, je suis un peu déprimé à propos de tout cela », a déclaré Obama. «Et Malia,… elle dit ‘Papa, tu as besoin d’un alias.’ Et Sasha dit: « Qu’est-ce qu’un alias? » C’est comme: ‘Eh bien, c’est comme un faux nom que vous utilisez pour déguiser votre identité.’ Elle a dit: ‘Alors ça devrait être comme Johnny McJohn-John.’

Obama n’a pas été immédiatement convaincu de l’idée, mais sa fille avait plus de réflexions sur ce qu’il pouvait faire.

«Elle a dit: ‘Mais le problème est que vous devez aussi déguiser votre voix parce qu’elle est trop distinctive. … Vous parlez très lentement, vous devez accélérer votre façon de parler et utiliser une voix plus élevée », a ajouté Obama.

Michelle Obama a rôti Barack Obama devant les enfants

Quand Obama a emmené les enfants à la maison pour discuter de l’idée avec sa femme, Michelle, les choses ont mal tourné. Elle était ouverte au concept d’Obama ayant un pseudonyme, mais avait sa propre recommandation; Michelle a vu la conversation de famille comme l’occasion idéale de fouiller son mari.

« Elle avait donc tout un plan, Sasha a accepté le plan, nous rentrons chez nous, ils ont expliqué le plan à Michelle », a déclaré Obama. «Michelle dit: ‘Hun, tu sais, le seul ce que ce papa va se déguiser, c’est s’il subit une opération pour épingler ses oreilles.’ Ce que j’ai trouvé quelque peu offensant, mais… je suis généralement le plus gros des blagues à la maison.

Heureusement, Obama a décidé de ne donner suite à aucune des recommandations de sa famille. De plus, sa renommée n’a fait qu’augmenter, puisqu’il a fini par devenir le 44e président des États-Unis.