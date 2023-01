The Last of Us : Bella Ramsey reviendra-t-elle dans le rôle d’Ellie dans la saison 2 ?

HBO MAX

HBO Max a confirmé le renouvellement de la série avec Pedro Pascal. C’est la raison pour laquelle Bella Ramsey pourrait quitter le casting.

©GettyBella Ramsey incarne Ellie dans The Last of Us.

Quelques heures plus tôt, HBO a confirmé le renouvellement Le dernier d’entre nous pour une deuxième saison. La série inspirée de jeu vidéoSans aucun doute, il a marqué un avant et un après sur la plateforme de streaming. Avec seulement ses deux premiers épisodes, il a réussi à battre des records impensables. A quoi ressemblera la seconde partie ? Bella Ramsey pourrait-elle revenir en tant qu’Ellie ?

Cette fiction adapte la franchise créée par Le chien méchant et Sony Interactive Entertainment. De cette façon, il raconte l’histoire de Joël, un homme qui a survécu à une infection qui, il y a 20 ans, a détruit la civilisation moderne. Sa vie prend un nouveau tournant lorsqu’il est engagé pour aider à s’évader Élieune jeune fille de 14 ans qui doit quitter la zone de quarantaine.

La dynamique entre le rescapé grincheux et l’adolescente insoumise est plus que convaincante : malgré leurs différences, ils vont devoir s’unir pour traverser les Etats-Unis et relever le défi. Sans aucun doute, la série HBO Max a su reproduire le lien des personnages qui a conquis les amateurs de jeux vidéo. De l’action de Pedro Pascal et Bella Ramseyles résultats ont été plus que positifs.

La première de Le dernier d’entre nous a été le début le plus réussi de l’histoire de HBO Maxdépassant même des phénomènes tels que Maison du Dragon Oui Euphorie. C’est pourquoi le service d’abonnement n’a pas hésité à prolonger l’histoire avec un nouvel opus. Il y a quelques jours, lors d’un dialogue avec BBC Radio, Bella Ramsey a déclaré: « Si les gens continuent à regarder la série, alors c’est à HBO pour une nouvelle saison. Je pense que c’est très probable parce qu’il a si bien réussi. Nous devrons attendre et voir”.

+ The Last of Us : Bella Ramsey est-elle toujours Ellie ?

amateurs de jeux vidéo Le dernier d’entre nous ils se demandent si Bella Ramsey continuera à jouer Ellie dans la série, depuis qu’elle est une fille, le personnage grandit évidemment. Pour dissiper ces doutes, une image de la jeune actrice a fait remarquer que pour le moment fera partie du casting. Et c’est que son émotion lorsqu’elle a appris la nouvelle a montré qu’elle est toujours impliquée dans le projet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?