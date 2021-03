Ratchet & Clank augmenté à 60 images par seconde sur PS5 avec un nouveau patch

Mettre à jour: Le nouveau patch Ratchet & Clank qui augmente les performances de la version à 60 images par seconde sur PS5 est disponible au téléchargement dès maintenant. La mise à jour pèse 87,17 Mo, donc ne devrait pas prendre trop de temps à tirer en fonction de votre vitesse Internet. Allez-vous vérifier le titre sur la console nouvelle génération de Sony?

Histoire originale: Ratchet & Clank, le remake PlayStation 4 du jeu original actuellement disponible gratuitement dans le cadre du brillant Sony Jouez à la maison promotion, reçoit une mise à jour de 60 images par seconde sur PlayStation 5 le mois prochain. Les jeux insomniaques toujours industrieux – fraîchement sortis de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Marvel’s Spider-Man Remastered l’année dernière, avec Ratchet & Clank: Rift Apart en route – ont confirmé le patch pour le titre 2016 sur Twitter.

Ratchet & Clank (2016) sera jouable en 60 FPS sur PS5 après une nouvelle mise à jour en avril! Dans le cadre de la campagne Play at Home, téléchargez le jeu gratuitement dès maintenant jusqu’au 31/03. # RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK– Jeux insomniaques (@insomniacgames) 29 mars 2021

Le jeu original – qui est l’entrée la plus vendue de la série jusqu’à présent – fonctionnait à une vitesse de 30 images par seconde sur PS4, bien qu’il ait été mis à niveau vers une résolution plus élevée sur PS4 Pro. On ne sait pas s’il y aura d’autres améliorations au-delà du framerate, mais c’est un ajout extrêmement bienvenu, et nous encouragera certainement à parcourir à nouveau la version. Si vous n’avez pas encore ajouté le titre à votre bibliothèque, vous avez encore quelques jours pour le faire – ne manquez pas!