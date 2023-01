Séries et films à voir par José Coronado

in

L’acteur espagnol est l’une des principales figures de la fille des neigesle succès que cette semaine est venu à Netflix.

© IMDbJosé Coronado.

Tout le monde n’a pas cessé de parler d’une des nouvelles sensations de Netflix: la fille des neiges. Dans cette série, nous voyons l’histoire d’une famille dont la fille disparaît mystérieusement lors de la Parade des Rois Mages à Malaga. Pendant que la police fait son travail, un journaliste va décider d’utiliser ses talents de déductif pour découvrir ce qui est arrivé à cette fille.

Milena Smith (Mères parallèles) est l’un des protagonistes de cette histoire, tandis que José Coronado est l’autre grand acteur de La fille des neiges. Comme d’habitude, regarder une série ou un film nous amène souvent à vouloir en savoir plus sur les fictions auxquelles participent ses acteurs. Dans ce cas, on vous parle de deux séries et d’un film avec José Coronado dans votre casting.

+3 histoires à regarder avec José Coronado

vivre sans permission

Avec deux saisons disponibles sur Netflixcette série nous montre Nemo (José Coronado), un homme qui est devenu le chef d’une communauté et qui n’a aucun problème à utiliser son pouvoir et sa force pour soumettre ceux qui y vivent. Il y a 23 épisodes qui composent cette production.

L’innocent

Cette série d’une saison met en vedette Casas Mario et ses dix épisodes sont à voir sur Netflix. nous raconte l’histoire de Matthieu, un homme qui voulait mettre fin à une bagarre et qui a fini par devenir un meurtrier, condamné à la prison. Alors qu’il tente de reconstruire sa vie avec sa compagne, un appel inattendu semble à nouveau tout mettre en péril.

Revers

Disponible en Netflix (uniquement en Espagne bien qu’il ait tendance à apparaître souvent en Amérique latine), ce long métrage met également en vedette Casas Mario. Ici nous verrons Adrienun homme accusé de meurtre qui engage un avocat très compétent pour définir quelle sera sa stratégie de défense.

