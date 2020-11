Hubie Halloween est le film le plus populaire de Netflix en 2020

Adam Sandler a recommencé. Malgré des critiques mitigées pour sa dernière fonctionnalité Netflix Hubie Halloween, le film est en tête des classements en streaming. Selon un rapport de Variety, Hubie Halloween est le film le mieux classé de Netflix en 2020 aux États-Unis, battant tous les autres films et émissions de télévision hollywoodiens. La seule offre Netflix qui a réussi à surpasser le film de Sandler était le drame polonais, 365 jours.

Au cours de toute autre année, être en tête des charts Netflix aurait été une réalisation modeste pour un A-lister hollywoodien. Mais la version Bizzaro de la réalité qui est 2020 a vu le streaming dépasser les salles de cinéma comme la première destination pour les films. En tant que tel, le fait que Hubie Halloween a dépassé les charts Netflix en fait peut-être le film le plus regardé de l’année, sans être sorti en salles un seul jour.

En ce qui concerne Netflix, ce type de résultat est exactement la raison pour laquelle ils ont prolongé leur contrat de film avec Sandler pour inclure quatre nouveaux films après l’expiration du contrat précédent pour six films cette année. Les critiques pourraient ne pas aimer les comédies de Sandler, et les fans inconditionnels pourraient réclamer à l’acteur de faire des drames plus sérieux comme Gemmes non coupées, mais le grand public aime voir Adam Sandler tirez ses voix drôles et ses manières idiotes dans des histoires qui n’exigent pas beaucoup du spectateur mentalement.

Hubie Halloween est exactement ce que ces téléspectateurs attendent d’un film d’Adam Sandler. Dans le film, l’acteur joue le rôle principal de Hubie Dubois, une charcuterie qui patrouille dans les rues de sa ville chaque Halloween pour s’assurer que les célébrations ne deviennent pas incontrôlables.

Bien que peu encouragé par ses voisins et la police locale, Hubie continue sa patrouille le dernier soir d’Halloween, lorsqu’il découvre que la ville a été envahie par de vrais monstres. Il incombe maintenant à Hubie et à son fidèle thermos de sauver les citadins et d’alerter ses amis et ses voisins du danger, un accident maladroit à la fois.

La formule d’une comédie à succès d’Adam Sandler a été tentée d’être reproduite par d’autres acteurs et studios, mais jamais avec le même succès. Pour sa part, Sandler a mentionné lors de la promotion de son dernier film qu’il pouvait avoir une idée de ceux de ses films qui fonctionneraient avec le public, et Hubie Halloween était l’un d’entre eux.

« Je viens de le comprendre. Vous avez un sentiment. Quand j’ai un coup à venir, je marche différemment. Les os se sentent mieux, j’entends mieux, je réagis mieux pour dire » Hey, Sandman « dans la rue. J’irai, ‘Hey, qu’est-ce qu’il y a.’ Quand j’ai quelque chose qui sort qui ne va pas bien, les os sont morts, il n’y a pas de saut, je suis pris au dépourvu, j’entends: « Hé, homme de sable », et je fais ça [mimics a don’t talk to me motion] ‘Non non.’ Tu sais? [Hubie Halloween]’est un succès. «

Avec Adam Sandler, Noah Schnapp, Paris Berelc, Julie Bowen, Karan Brar, Kevin James, Maya Rudolph, June Squibb, Steve Buscemi, Shaquille O’Neal et Ray Liotta, Hubie Halloween est en streaming sur Netflix. Cette nouvelle vient de Variety.

Sujets: Hubie Halloween, Netflix, Streaming