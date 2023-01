Avatar : The Way of Water devient le 4e film le plus rentable de tous les temps

Quelques jours après le détrônement Avengers : guerre à l’infini, Avatar : la voie de l’eau laisse derrière lui un autre char de franchise, dépassant Star Wars : Le Réveil de la Force devenir le quatrième film le plus rentable de l’histoire du cinéma, après Titanesque, Avengers : Fin de partie, et l’original Avatar.





Selon Deadline, la suite tant attendue, sortie 13 ans après le premier film, a atteint 2,075 milliards de dollars, laissant derrière elle les 2,071 milliards de dollars que la première partie du plus récent Guerres des étoiles trilogie faite, se rapprochant d’une autre des grandes productions de James Cameron, Titanesque. . Cependant, le classique des années 90 mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet pourrait être difficile à surpasser après son retour en salles le mois prochain pour célébrer son 25e anniversaire.

Si tout continue d’avancer comme ça, les deux Titanesque et La voie de l’eau pourrait surpasser Avengers : Fin de partielaissant le réalisateur comme le roi absolu du box-office, avec 3 autres Avatar films en route pour les prochaines années.





Avatar : la voie de l’eau et ses archives

La voie de l’eau a apporté à James Cameron une poignée de reconnaissances. Premièrement, il est le seul réalisateur de l’histoire à avoir trois films dans le top 5 de la liste la plus rentable, en plus de lui donner le titre de propriétaire du film le plus rentable de 2022, après Avatar 2 dépassé Top Gun : Maverick.

Mais cela a non seulement permis au réalisateur de gagner la gloire, mais aussi à sa protagoniste, Zoe Saldana. L’actrice est devenue la seule star hollywoodienne avec quatre films dans le top 6 de la liste la plus rentable. Saldana apparaît non seulement dans le 2 Avatar versements, mais aussi dans les deux Avengers : guerre à l’infini et Fin du jeuoù elle joue Gomora.

Pour Disney, le récent Avatar conquête signifie que le studio a sorti 3 des 5 meilleurs titres mondiaux de tous les temps. Le top 10 est dominé par l’entreprise, avec 3 Vengeurs cinéma, 2 Avatar films, Le réveil de la force, et Le roi Lion action en direct.

En outre, Avatar : la voie de l’eau vient d’être nominé pour 4 Oscars, dont celui du meilleur film, des meilleurs effets visuels, du meilleur design de production et du meilleur son.

Pendant ce temps, le film continue de dominer le box-office semaine après semaine, occupant la première place pendant six semaines consécutives, étant le premier à le faire depuis le premier Avatar. Titanesque a également conquis un record similaire et important, restant à la première place pendant quinze semaines. Avatar : la voie de l’eau est toujours en salles, le film pourrait donc atteindre d’autres jalons dans les prochains jours.