The Karate Kid : le film que Ralph Macchio déteste

Karate Kid C’est l’une des franchises cinématographiques qui a attiré le plus de fans au fil des ans. Les adeptes de l’histoire de Daniel Larusso (Ralph Macchio) multiplié par la série Cobra Kai présenté par le géant du streaming, Netflix. Le programme raconte comment Johnny Lawrence (William Zabka) et son ancien rival Larusso croisent à nouveau leurs chemins et parviennent à influencer la vie des jeunes à travers le karaté de Miyagi et les enseignements de Cobra Kai.

La popularité et la célébrité qu’il a atteint ralph macchio Cela n’a pas empêché l’acteur de maintenir son aversion pour l’une des entrées de la saga originale de l’histoire qui a été reconnue comme l’un des classiques du cinéma hollywoodien. Son opinion prend plus de pertinence avec l’intrigue de la saison suivante de Cobra Kai connexion directe à ce film.

Le film Karaté Kid que Ralph Macchio déteste







Alors, quel est le film de Karate Kid qui déteste ralph macchio? Il s’agit de la troisième entrée de la franchise. L’opinion de l’acteur expérimenté est que le film ne signifiait pas une percée dans la vie de son personnage Daniel. L’interprète a avoué : « Ils transformaient le premier film en une sorte de dessin animé sans cœur et sans âme. »

De même, Macchio n’a pas hésité à souligner que Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald, le cerveau derrière Cobra Kai, sont amoureux du troisième volet des films originaux. Quelque chose qui ne lui arrive pas.

Karaté enfant 3 introduire un nouveau professeur dans le dojo Cobra Kai, un ancien partenaire de John Creese au Vietnam, Terry Silver (Thomas Ian Griffith). Il s’agit d’un homme d’affaires milliardaire qui revient donner un coup de main à son ancien partenaire. Cela ajoute aussi à l’histoire Mike Barnes (Sean Kanan) comme le nouvel antagoniste de Daniel Larusso dans le tournoi All Valley. La bande est sortie en 1989.