La petite amie argentine de Leo DiCaprio et sa célébration pour la Copa América

Le dernier match de la Coupe de l’Amérique avait de nombreux assaisonnements qui le rendaient spécial : l’affrontement entre Argentine et Brésil, les présences de Messi et Neymar, le public sur le court… et les fans des deux équipes qui se rongent les ongles pour décrocher la coupe de rêve. Dans ce sens, Camila Morrone, la petite amie argentine de Léo DiCaprio, il a apprécié la rencontre.

« Sandwich aux miettes et un but pour l’Argentine », publié dans un article de Instagram le modèle quelques minutes après Ange Di Maria il a converti le but qui serait finalement la peine pour l’équipe de l’albiceleste de sortir victorieuse de l’affrontement avec le verdeamarela.

Célébration de Camila Morrone pour la Copa América

Il a fallu 28 ans pour Argentine a encore soulevé une Copa América et la petite amie de Léo DiCaprio il a célébré avec une émotion pure. « L’émotion. L’Argentine mon amour » Morrone a écrit dans une autre histoire après la réunion qui signifiait que le Coupe de l’Amérique numéro 15 pour le Argentine, qui équivaut au record de Uruguay.

Camila Morrone Il est mannequin et influenceur. A 2,5 millions de followers sur le réseau social Instagram et cela ne passe pas inaperçu. Elle est en couple avec Leo DiCaprio depuis 2017 et sûrement l’acteur a partagé le bonheur de sa petite amie avec cette conquête de la sélection menée par Léo Messi.

La jeune femme a apprécié l’instance déterminante avec sa mère, Lucie Pollak, ancien partenaire du talentueux comédien Al Pacino. Joints ils ont célébré le titre en criant et en sautant. Argentine vibré avec les alternatives du match qui était difficile pour les deux équipes, mais a trouvé le légitime Champion d’Amérique dans l’équipe de Scaloni.