Salma Hayek explique pourquoi Eternals Cast Diversity ne se sent pas forcé

Le MCU a fait des progrès importants en matière de diversité et de représentation en ce qui concerne sa liste de super-héros. Le prochain film MCU Éternels va aller encore plus loin dans ce département, avec un groupe de superings de différentes ethnies et origines, interprétés par Angelina Jolie, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Harish Patel, Barry Keoghan, Mia Dong-seok, Richard Madden et Kit Harington. Salma Hayek jouera le rôle du super-héros Ajak dans le film. Dans une interview avec Variety, Hayek a exprimé son enthousiasme pour la diversité exposée dans Éternels.

« Je pense que beaucoup de gens vont se sentir vus et c’est important et c’est ce qui compte. Ce n’est pas diversifié pour être diversifié. C’est la façon dont [director Chloé Zhao] a choisi chacun de nous qui crée vraiment une famille pour les Eternels. Aux fins du film. Cela ne semble pas forcé. «

Basé sur la série Marvel Comics du même nom, Éternels raconte l’histoire d’un groupe d’êtres anciens et superpuissants appelés Eternals qui ont été élevés sur Terre il y a des milliers d’années. Depuis lors, les Eternels vivent en secret sur la planète et veillent sur l’humanité. Maintenant, une guerre de longue durée entre les Éternels et leurs homologues pervers, les Déviants, menace de se répandre dans la sphère publique et de mettre tout le monde en danger.

Ajak, le personnage joué par Salma Hayek, est décrit comme le chef des Éternels, avec la capacité de guérir les autres et de communiquer avec les Célestes, qui sont les êtres presque omnipotents qui ont donné naissance aux Éternels en premier lieu. Comme tout héros Marvel, Hayek a pu porter sa propre tenue de super-héros en tant qu’Ajak. Selon l’actrice, elle avait des inquiétudes initiales au sujet de la tenue en raison de sa taille. Mais toutes ses inquiétudes se sont dissipées une fois que Hayek s’est vue déguisée en véritable super-héros.

« Je suis claustrophobe. J’étais terrifié par le costume. J’étais terrifié. Parce que si je ne peux pas bouger et c’est assez épais … J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, je ne vais pas pouvoir respirer. C’est va me rendre fou. Et je suis allé le mettre, je me suis trouvé profondément ému. C’était une expérience très étrange parce que je ne m’y attendais pas. J’ai oublié comment ça va? Vais-je avoir une attaque claustrophobe «Tout ce que je pouvais voir était: ‘Oh mon Dieu, voici une femme mexicaine dans cette tenue et cela se passe vraiment. Et oui, nous arrivons à être des super-héros.' »

Réalisé par Chloé Zhao à partir d’un scénario de Matthew et Ryan Firpo, Éternels met en vedette une distribution principale composée de Gemma Chan comme Sersi, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Angelina Jolie comme Thena, Barry Keoghan comme Druig et Kit Harington comme Dane Whitman / Black Knight. Le film arrive dans les salles le 5 novembre. Cette nouvelle provient de Variety.

Sujets: Eternals