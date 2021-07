Transformers: Rise of the Beasts Set Images révèlent Autobot Mirage déguisé en Porsche

Cela fait seulement quelques semaines que nous avons découvert qu’un nouveau Transformateurs Le film était définitivement en route, qu’il amènerait les personnages de Beast Wars dans la franchise et qu’il arriverait dans les cinémas l’année prochaine. Maintenant avec Transformers : L’Ascension des Bêtes déjà en tournage, nous avons eu un premier aperçu de ce qui ressemble à la forme de voiture de Mirage, l’espion Autobot qui a été vu pour la dernière fois Les Transformers: L’âge de L’extinction. Les images partagées sur les réseaux sociaux du tournage en cours semblaient donner un premier aperçu d’une paire de porches en argent qui sont la forme « alternative » de Mirage dans la série.

Ces photos de l’ensemble Transformers: Rise of the Beasts nous donnent ce qui pourrait être un premier aperçu du mode alternatif de Mirage Porsche

Protoman/TFW2005 pic.twitter.com/bocX2BhIeQ – TFsource – Magasin de jouets (@TFsource) 8 juillet 2021

Transformers : L’Ascension des Bêtes est présenté comme le pont entre Bourdon et l’original 2007 Transformateurs film, étant une suite à l’ancien et une préquelle à ce dernier. Alors que le personnage de Mirage, avec Optimus Prime, qui a de nouveau été confirmé en tant que protagoniste du nouveau film, a déjà été vu dans les films précédents, mais cette fois, nous obtenons également de la viande fraîche – de la variété métal – dans le forme des Predacons et des Terrorcons. Lors d’une récente conférence de presse, le réalisateur Steve Caple Jr a discuté d’apporter quelque chose de nouveau à la franchise.

« Nous voulions étendre l’univers, vous avez les Autobots et les Decepticons, et je dirais que mon nouveau style, ce sont les Terrorcons », a-t-il déclaré le mois dernier. « Les Terracons sont une nouvelle menace pour Optimus Prime, et c’est quelque chose dont je suis fier en entrant dans la franchise. J’ai fait Rocheux avec Credo, et vous apportez la nostalgie que les fans veulent, mais aussi quelque chose qu’ils n’attendent pas, et les Terracons sont ça. »

« Les Predacons dans notre film sont de nature plus reptilienne. Nous en avons vu quelques-uns dans les autres films Transformers, mais nous n’avons jamais eu la chance de nous concentrer sur leur logo, leur tribu si vous voulez, et nous pouvons voir un autre côté pour eux », a poursuivi Caple Jr. « Il s’agit de construire une trame de fond pour ces personnages qui sont plus que simplement » conquérons le monde « ».

Lorenzo Bonaventura a ajouté: « Nous voulions donner au public beaucoup de nouveautés. Nous avons épuisé, je dirais, la bataille entre les Autobots et les Decepticons. Comment trouver un nouvel ensemble de méchants et de priorités, sauver le monde est laissé aux Autobots et dans ce cas, les Maximals. Une partie des nouvelles nouvelles, si vous avez vu les autres films, vous allez voir des méchants que vous n’avez jamais vus auparavant et beaucoup d’éléments que nous n’avons jamais vus auparavant. «

Transformers: Rise of The Beasts se déroule en 1994 et étant un G1 Optimus Prime de retour au centre de la franchise après Bourdon a donné un peu de répit au personnage. Alors que les Autobots et les Decepticons figureront tous les deux dans le film, ce sont les Predacons et les Terracons qui insuffleront une nouvelle vie à la série, tout en poursuivant le nouveau style introduit avec 2018 Bourdon qui a été très bien reçu. Il y a beaucoup de propriétés liées à la nostalgie en ce moment, et mettre Transformateurs retour dans les années 90 va certainement reprendre cela. Transformers: Rise of The Beasts devrait actuellement arriver dans les salles le 24 juin 2022.

Sujets : Transformateurs 7, Transformateurs