Clifford Movie Teaser révèle le grand chien rouge emblématique

Notre premier aperçu officiel de la version film d’animation en direct / CGI de Clifford le gros chien rouge est arrivé. Sur le compte Twitter officiel du prochain film, une vidéo d’aperçu révèle le chien géant à fourrure rouge alors qu’il se compare à d’autres chiens de taille normale. “Cette saison des fêtes, nous sommes reconnaissants pour les animaux qui nous aiment nous ont aidés à traverser l’année, mais l’année prochaine, préparez-vous à aimer même plus gros», déclare un narrateur, encourageant les fans à partager des photos de leurs animaux de compagnie en utilisant le hashtag #LoveBig.

C’est ici: votre tout premier regard sur Clifford The Big Red Dog! #CliffordMovie sort en salles l’année prochaine, mais aujourd’hui, nous célébrons les animaux de compagnie qui nous inspirent à #LoveBig. 🐾 ❤️ Partagez une photo de votre animal de compagnie préféré pour nous aider à répandre l’amour! pic.twitter.com/CGRn8M8QYL – Film Clifford (@CliffordMovie) 25 novembre 2020

le Clifford le gros chien rouge L’adaptation cinématographique est basée sur la série de livres pour enfants Scholastic du même nom. Walt Becker réalise en utilisant un scénario de Jay Scherick, David Ronn, Annie Mumol et Stan Chervin. Il présente une version plus réaliste du chiot titulaire, utilisant une animation CGI pour insérer Clifford dans le monde réel. L’année dernière, une première image du film a été divulguée en ligne, mais cette nouvelle vidéo sert de révélation officielle de Scholastic et du studio Paramount Pictures.

Par la ligne de connexion, Clifford le gros chien rouge jouera Darby Camp (Les Chroniques de Noël 1 &) comme Emily Elizabeth. Alors qu’Emily «a du mal à s’intégrer à la maison et à l’école, elle découvre un petit chiot rouge qui est destiné à devenir son meilleur ami. Quand Clifford devient un chien gigantesque et attire l’attention d’une société de génétique, Emily et son oncle Casey (Jack Whitehall) doivent combattre les forces de la cupidité alors qu’ils courent à travers la ville de New York. En cours de route, Clifford affecte la vie de tout le monde autour de lui et enseigne à Emily et à son oncle le vrai sens de l’acceptation et de l’amour inconditionnel. “

Avec Camp et Whitehall, le film présente également les talents vocaux d’Izaac Wang, John Cleese, Paul Rodriguez, David Alan Grier, Rosie Perez, Sienna Guillory, Jessica Keenan Wynn et Kenan Thompson.

Écrit par Norman Bridwell, Clifford le gros chien rouge a été publié pour la première fois par Scholastic en 1963. Il suit les aventures d’un chien rouge géant et de sa propriétaire de 8 ans, Emily Elizabeth. Les livres ont ensuite engendré plusieurs adaptations de séries animées, y compris une série de dessins animés populaires au début des années 2000 et une série préquelle appelée Journées des chiots de Clifford. Une nouvelle émission animée basée sur la série de livres pour enfants a fait ses débuts sur Amazon Prime Video et PBS Kids l’année dernière.

Bien que ce soit les débuts de Clifford dans un monde d’action réelle, ce ne sera pas la première fois que le célèbre chien rouge sera vu sur grand écran. En 2004, le film d’animation Le très grand film de Clifford, basé sur l’adaptation de la série de dessins animés, est sorti en salles. Le regretté John Ritter exprime Clifford dans le cadre d’une distribution de voix d’ensemble qui comprend également Wayne Brady, Gray DeLisle, John Goodman, Jenna Elfman, le juge Reinhold, Wilmer Valderrama et Kel Mitchell.

Donc tant qu’il n’y a pas de retards supplémentaires, Clifford le gros chien rouge devrait sortir en salles par Paramount Pictures le 5 novembre 2021. La première vidéo a été publiée par Clifford le gros chien rouge sur Twitter.

Sujets: Clifford