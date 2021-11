« Lost In Space » présente le premier aperçu de sa dernière saison

G-star Jeans 5620 3d Zip Knee Skinny 27 Worn In Gravel Blue

Le jean G Star Elwood a été le premier modèle de denim G Star RAW 3D. Cette version zip genou présente la même construction 3D que l'original et dispose d'une fermeture éclair incurvée à la position du genou.Caractéristiques:Taille moyenneConception à panneaux, protège-talonsGenouillères : zip incurvé 1 faceSerré de haut en basBraguette boutonnéeEtiquette en haut du dos en cuir fleur de bovinCaractéristiques:Matériel:Iken Superstretch Bio :Inspiré par la nature et comment la nature ne produit aucun déchet, G Star RAW a collaboré avec l'italien Denim Mill Candiani pour créer un tissu denim avec le premier concept de teinture indigo régénérative au monde. Cela signifie que les déchets du processus de teinture à l'indigo sont conçus pour devenir un engrais pour l'industrie agricole.Cette teinte indigo unique fusionne EarthColors® d'Archroma dérivé de déchets de coton recyclés avec la technologie Indigo sans hydrosulfite et KItotex®, un polymère naturel dérivé de déchets recyclés de l'industrie alimentaire.Denim extensible 9,5 oz, construction en sergé 3x1 à droite97% coton biologique, 3% élasthanne (ROICA™ EF)Les fibres de coton biologique sont exemptes de pesticides toxiques et d'engrais chimiques. La culture du coton biologique améliore la qualité du sol, prévient la contamination de l'eau et préserve la biodiversité, tout en économisant jusqu'à 60 % d'eau.ROICA™ EF est un fil extensible certifié Global Recycled Standard produit en Allemagne et est conçu pour garder votre vêtement en forme, porté après port.Porté en bleu gravier :Une nuance bleu gris indigo aux dégradés subtils.Se soucier:40°C processus normalNe pas javelliserNe pas sécher en machineFer à basse température 150°CTétrachlorure de nettoyage à sec, procédé normalSéchage en ligne à l'ombre