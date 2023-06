The Idol aura-t-il une saison 2 sur HBO Max ?

Dell Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz, processeur only

Le processeur Intel Xeon® E5-2620 v4 2.1GHz à 8 cœurs améliore les performances et la vitesse de votre système. La technologie de virtualisation permet en outre la migration d’un plus grand nombre d’environnements. Il prend en charge la technologie SpeedStep® améliorée qui permet d’équilibrer performances et consommation d’énergie. Ses technologies de surveillance de la température protègent le processeur et le système contre les défaillances thermiques grâce à plusieurs fonctions de gestion thermique. La technologie VT-x avec les tables EPT (Extended Page Tables), aussi connue sous le nom de SLAT (Second Level Address Translation), accélère les applications virtualisées gourmandes en mémoire. Offrant plus de fonctionnalités, le processeur Xeon E5-2620 v4 2.1GHz est le choix idéal pour pratiquement toutes vos applications d’infrastructure d’entreprise standard ou vos applications exigeant beaucoup de données. Dell Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz, processeur only