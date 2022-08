Avatar : quel était le budget du premier film ?

Ateliers du 20ème siècle

Le film réalisé par James Cameron est sorti en 2009 et est actuellement le plus gros succès de l’histoire du cinéma.

©IMDBAvatar, un repère du cinéma.

En 2009, James Cameron est entré dans l’histoire avec la première d’Avatar. Le film dans lequel ils ont joué Sam Worthington, Zoë Saldana et Stephen Lang est devenu le plus gros succès de l’histoire (évidemment, au fil des mois), déplaçant un autre des films les plus importants de la carrière de ce réalisateur tel qu’il était titanesque, qui avait été publié plus d’une décennie plus tôt. Cette année, nous verrons la deuxième partie de cette production mais il y aura aussi un renouveau qui pourrait augmenter l’argent gagné par ce long métrage.

Avatar aura une version remasterisée dans les salles qui arrivera dans quelques semaines seulement, où nous reviendrons sur grand écran l’histoire de Jake Sully (Worthington) et Neytiri (Saldana). L’intrigue tourne autour d’un soldat paralysé qui fait partie d’un programme gouvernemental pour explorer la planète pandore à travers des extraterrestres à qui la conscience de leurs soldats est transférée. Au milieu de la mission jake souiller va découvrir un nouveau but dans sa vie et s’aligner avec les habitants de Pandore pour les sauver de l’avancée humaine.

Le film réalisé par James Cameron Ce fut une révolution pour le monde du cinéma. C’était l’une des premières productions à être produite à grande échelle afin que le public se rende au cinéma pour le voir avec les premières lunettes 3D, qui étaient déjà utilisées dans certaines projections plus petites mais étaient toujours associées à des parcs d’attractions tels que ceux de Disney. Distribué par Renard du 20e siècleC’était un phénomène mondial. Mais combien a coûté la réalisation de ce projet ambitieux ?

+Investissement de Fox dans Avatar

Grâce à ses différentes projections (dont des rediffusions et auxquelles il faudra ajouter dans quelques semaines la sortie de septembre), le film réalisé par James Cameron Il a actuellement levé 2 847 millions de dollars dans le monde. Une folie absolue qui a justifié l’investissement initial de Renard du 20e siècle qui aurait eu un plancher proche de 237 millions de dollars.

À cela, il faut également ajouter le coût de la promotion qui était d’au moins 150 millions de dollars, ainsi que préciser qu’il y a ceux qui disent que le studio a effectivement dépensé pour le tournage de Avatar entre 280 et 310 millions de dollars sans compter ceux de promotion. Le film a nécessité beaucoup d’investissements en termes technologiques à partir desquels les extraterrestres bleus ont été créés. C’était le premier film à utiliser un nouveau système de capture de mouvement avec les acteurs et est sorti en formats traditionnel et 3D, en plus d’avoir été produit en 4D pour certains cinémas en Corée du Sud.

