La mini-série brésilienne Netflix qui balaie en ce moment et est un mystère passionné

Netflix

Les mystères brésiliens sont devenus les favoris des fans sur Netflix. Et en ce moment, il y a une mini-série qui triomphe dans le monde. la connaître.

©NetflixLa série brésilienne qui fait fureur sur Netflix

Netflix a trouvé au Brésil un grand fournisseur de séries et de films. Différentes productions ont émergé de ce pays qui est devenu une fureur. Et, comme si cela ne suffisait pas, il y a maintenant une bande qui ne cesse de réussir. Avec un mélange de mystère passionné, de suspense et de drame, l’histoire est devenue un favori des fans. A tel point qu’il fait désormais partie des tendances de la plateforme.

Le titre en question est œil indiscret, une mini-série d’origine brésilienne qui contient un total de dix épisodes. Cette fiction est un vrai retour à la réalité pour les générations actuelles puisqu’en plus d’être passionnée, elle révèle à quel point les réseaux peuvent être indiscrets quand personne ne les contrôle. Sans aucun doute une histoire pas comme les autres qui a tout pour être complètement captivante pour les téléspectateurs.

Synopsis de l’œil indiscret :

Miranda est une hacker si prodigieuse qu’elle ne laisse aucune trace de sa présence. S’il y a une chose qui l’excite, c’est d’espionner sa voisine Cléo, une prostituée de luxe qui vit dans l’immeuble d’en face, à l’aide de jumelles, d’appareils photo et d’ordinateurs piratés. Un jour, Cléo part en voyage et demande à Miranda de s’occuper de son chien. Et ce sera le jour où le destin de Miranda basculera à jamais : non seulement elle rencontre l’homme de ses rêves, mais elle en tue un autre pour sa propre défense. Ce qu’il ignore, c’est que tout fait partie d’un plan beaucoup plus complexe.

Bande-annonce de l’œil indiscret :

Distribution de Peering Eye :

Emanuelle Araujo est Cléo

Debora Nascimento est Miranda

Angelo Rodrigues

Nikolas Antunes

