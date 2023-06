Qui est qui en décembre 2001 : casting de la nouvelle série Star+

in

Étoile+

La série de décembre 2001 arrive sur Star+, mais vous devez d’abord rencontrer tous les acteurs impliqués et leurs personnages correspondants. Revoyez la liste !



©Étoile+Le casting principal de décembre 2001, nouveau sur Star+.

La semaine a plusieurs premières attendues, mais l’une des plus importantes est Décembre 2001la série biographique du service de streaming Étoile+. C’est le thriller qui dépeindra les événements économiques et sociaux qui ont conduit à l’une des crises les plus profondes de l’histoire de l’Argentine au début du XXIe siècle. Son lancement se fera ce mercredi 7 juin, il faut donc connaître son casting au préalable.

+Qui est qui en décembre 2001 : distribution principale

Jean Pierre Noher est Fernando de la Rúa :

Président de la nation entre 1999 et 2001. Il ne parvient pas à mettre fin à la crise du pays et sa politique complique encore la situation jusqu’à ce que l’Argentine tombe dans l’une des pires crises de son histoire. Démission au milieu de dures journées de mobilisation populaire et de répression par les forces de sécurité

Luis Machín est Domingo Cavallo :

Il a pris ses fonctions de ministre de l’Économie sous Fernando de la Rúa en mars 2001 après ses années passées dans le gouvernement de Carlos Menem entre 1989 et 1999.

Luis Luque est Chrystian Colombo :

Chef de cabinet du gouvernement national. Un homme sans arrière-plan politique qui est laissé sur le front de la tempête pendant deux ans. Il est l’un des plus proches collaborateurs du président.

César Troncoso est Eduardo Duhalde :

Élu sénateur national, ex-gouverneur de la province de Buenos Aires entre 1991 et 1999 et chef virtuel de l’opposition. Marche pragmatique et sinueuse. Il prête serment à l’Assemblée législative le 2 janvier 2002 et assume la présidence de la nation jusqu’en 2003.

Diego Cremonesi est Javier Cach :

Son personnage de fiction se rapproche de celui d’un narrateur. Militant du parti radical et proche conseiller de Fernando de la Rúa avec une portée dans tous les secteurs. Étudiant universitaire, coupable, mais avec de l’ambition. Assombri par le pouvoir qu’il ne connaît jamais tout à fait.

Nicolás Furtado est Franco Musciari :

Son personnage fictif est lié à des politiciens et à des syndicalistes et met en lumière le conflit entre le parti au pouvoir et l’opposition. Conseiller en péronisme proche d’Eduardo Duhalde. Contrairement à Javier, avec qui il est ami, il est plus pragmatique.

+Autres acteurs et personnages de décembre 2001 :

Manuel Callau est Raúl Alfonsín

Alejandra Flechner dans le rôle de Hilda « Chiche » Duhalde

Jorge Suárez est Adolfo Rodríguez Saá

Manuel Vicente est Ramón Puerta

Ludovico Di Santo est Antonio de la Rúa

Cecilia Rossetto est le Dr Inés Bruno

Fernán Miras dans le rôle de Carlos « Chacho » Álvarez

Vando Villamil est Carlos Ruckauf

