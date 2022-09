Combien d’actrices jouent la reine Elizabeth dans The Crown

Une des productions les plus populaires de la plateforme Netflix a été la série »La Couronne », qui dépeint la vie du Reine isabelle II, la femme qui a passé plus d’années que quiconque sur le trône et a été souveraine de la Grande-Bretagne pendant 70 ans. Actuellement en cours sur quatre saisons, avec une cinquième qui sortira bientôt, la longue vie de la reine a été décrite par diverses actrices à différentes étapes de sa vie.

»The Crown » a profité de la participation de trois actrices pour se mettre dans la peau de Elisabeth Alexandra Marie, qui a marqué un avant et un après son accession au trône en tant qu’Elizabeth II. Avec une vie pleine de controverses et de controverses, les actrices britanniques de la série ont été les choix parfaits pour incarner Elizabeth, capturant pleinement l’essence de chacune de ses étapes.

Actrices jouant Elizabeth II dans The Crown

Claire Foy







Actrice qui a joué la reine dans les deux premières saisons de la série, remportant le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique pour »The Crown ». Foy joue la première facette d’Elizabeth Mountbatte, qui deviendra la reine Elizabeth II en raison de la mort inattendue de son père.

Les deux premières saisons voient Winston Churchill servir de Premier ministre et sa sœur, la princesse Margaret, choisir de ne pas épouser Peter Townsend, ainsi qu’une Elizabeth déterminée à prendre sa place de naissance.

Olivia Colman







Considérée comme la meilleure actrice de la dernière décennie après avoir remporté un Oscar pour son rôle dans le film »La Favorite », ainsi qu’un Golden Globe pour son rôle de la reine Elizabeth II dans les saisons 3 et 4. Colman couvre la vie de la reine pendant la période de 1964 à 1976, couvrant des sujets tels que l’investiture du prince Charles et l’arrivée de l’homme sur la Lune en 1969.

Ici, nous pouvons également voir la relation compliquée de la reine avec Margaret Thatcher, en plus de l’arrivée de Diana dans la famille royale et de son mariage avec Carlos.

Imelda Staunton

Staunton sera chargé de jouer la reine dans la cinquième saison encore à paraître de »The Crown », qui, selon la BBC, sera plus attachée aux expériences de la reine aujourd’hui. La production s’est démarquée pour montrer en détail chacun des événements historiques vécus par la reine.

Préparez-vous à voir Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II lors de la première de la cinquième saison en novembre 2022.