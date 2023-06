Certains utilisateurs commencent à voir les oreilles du loup avec des jeux vidéo de plus de 100 Go. C’est un bon exemple

Les tailles d’installation de jeux vidéo deviennent de plus en plus grandes. Quelle que soit votre plateforme préférée, que vous souhaitiez profiter des derniers titres sur PC ou console, vous aurez besoin de plus en plus de gigaoctets. Un exemple clair de ce scénario est ce qui se passe parmi les utilisateurs de PlayStation Plus.

Comme vous le savez peut-être, le service d’abonnement à la console de Sony « distribue » trois jeux par mois. S’y inscrire peut être une bonne alternative pour explorer une grande variété de titres sans dépenser une fortune. Mais tout n’est pas rose : l’espace de stockage des consoles peut jouer contre.

Certains utilisateurs quittent « NBA 2K23 »

Cette semaine, précisément, les membres PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium peuvent télécharger le spectaculaire jeu de basket ‘NBA 2K23’ sur leurs consoles PS4 ou PS5. Le problème? Selon un fil Reddit, tout le monde n’a pas assez d’espace pour le télécharger et l’installer car nécessite plus de 100 Go.

Pour mettre les chiffres au clair, ‘NBA 2K23’ a une taille d’installation de 142 Go sur PS5 et de 124 Go sur PS4. À ce besoin de stockage, il faut ajouter quelques gigaoctets supplémentaires correspondant aux correctifs de mise à jour pour les nouvelles saisons qui sont téléchargés après l’installation.

Ces énormes tailles de téléchargement ne sont pas exclusives à la console japonaise. On les voit aussi sur Xbox. Le même titre a besoin au moins 152 Go d’espace disponible pour travailler sur Xbox Series X et Xbox Series S. Sur PC, les valeurs sont plus généreuses, bien qu’elles dépassent également 100 Go, c’est-à-dire qu’elles se situent à 110 Go.

Si nous avons déjà téléchargé des jeux installés sur notre console et que nous n’avons pas assez d’espace pour télécharger un nouveau titre, nous pouvons suivre deux chemins possibles : supprimer des jeux et les télécharger plus tard ou utiliser des solutions de stockage externes. Ces alternatives ont aussi leurs avantages et leurs inconvénients.

Lors de la suppression d’un jeu, il est toujours dans notre bibliothèque, mais nous devons prendre en compte les temps de téléchargement et d’installation pour pouvoir rejouer (selon notre connexion Internet). C’est une alternative qui n’est peut-être pas la voie idéale pour tous ceux qui veulent jouer instantanément.

D’autre part, comme on dit, il y a la possibilité d’utiliser des solutions de stockage externes. Et, en cas de choix de cette alternative, nous devrons débourser de l’argent étant donné que les jeux spécialement conçus pour PS5 ne peuvent pas être exécutés à partir d’un lecteur USB et nécessitent un lecteur M.2.

Pour en revenir à l’exemple de PlayStation Plus et ‘NBA 2K23’, si vous n’avez pas d’espace pour télécharger le jeu, mais que vous ne voulez pas manquer d’y jouer à l’avenir, vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque. De cette façon, tant que vous maintenez votre abonnement actif, le titre sera disponible pour que vous puissiez jouer à tout moment.

