The Flash, Les Gardiens de la Galaxie 3 et plus : toutes les bandes-annonces présentées au Super Bowl 2023

Une nouvelle édition du Super Bowl arrive et aussi la nuit où plusieurs bandes-annonces de films sont publiées. Ici tous les nouveaux!

©Warner Bros.The Flash, Guardians of the Galaxy 3 et plus : toutes les bandes-annonces présentées au Super Bowl 2023.

La 57e édition du super Bowl qui affronte les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City, qui est l’une des dates les plus importantes du sport américain en raison de sa popularité. Cependant, c’est aussi la nuit où les sociétés de production profitent des millions de téléspectateurs pour diffuser les bandes-annonces les plus attendues. A cette occasion les avances de Gardiens de la Galaxie 3, Éclair, Indiana Jones 5 et de plus. Ne les manquez pas !

+Toutes les bandes-annonces diffusées au Super Bowl 2023

-LE FLASH

Depuis quelques jours, les fans de DC Extended Universe attendaient ce dimanche avec impatience, alors qu’un nouvel aperçu de The Flash sera présenté, le film réalisé par l’Argentin Andy Muschietti qui fera revenir Ezra Miller, au milieu de sa d’innombrables versions controversées et de Batman de Ben Affleck et Michael Keaton. A cette occasion, le super-héros voyage à travers une ligne temporelle dans laquelle la Terre est en crise et ses héros sont perdus.

– GARDIENS DE LA GALAXIE 3

Une autre des bandes-annonces les plus attendues était celle des Gardiens de la Galaxie 3, le deuxième film de la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel. A cette occasion, nous avons la dernière aventure de cette équipe, avec un scénario et une mise en scène de James Gunn. Les personnages Star Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldaña), Nebula (Karen Gillian), Drax (Dave Bautista), Groot (Vin Diesel) et le méchant Adam Warlock (Will Poulter) reviennent.

– INDIANA JONES ET LE CADRAN DU DESTIN

Une autre des sorties les plus importantes de la journée était une place pour le cinquième volet de la saga Indiana Jones, avec le retour de Harrison Ford en tant qu’archéologue légendaire. James Mangold sera en charge de la réalisation de ce film qui inclura également Boyd Holbrook, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas et Shaunette Renée Wilson au casting.

