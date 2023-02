James Gunn est un grand fan de The Flash et a hâte que les fans le voient.

James Gunn partage plus d’éloges pour The Flash après la sortie d’une nouvelle bande-annonce

Dimanche a vu la sortie de la bande-annonce officielle de Le flash, présentant un mélange de mondes avec Barry Allen d’Ezra Miller singeant avec le multivers. En plus de plusieurs flashs, il n’y a pas moins de deux Batman en vedette avec Michael Keaton et Ben Affleck reprenant tous deux leurs versions respectives du Dark Knight. C’est un film ambitieux qui servira à combler le fossé entre tout ce qui s’est passé dans le DCEU et le nouvel univers établi par James Gunn et Peter Safran pour leurs plans DCU. Gunn n’a pas tardé à partager la nouvelle bande-annonce en ligne peu de temps après sa sortie pour faire davantage parler du film.





« J’aime tellement ce film », a déclaré Gunn sur Twitter. « J’ai hâte que vous le voyiez tous. »

C’est juste le dernier éloge que Gunn a accumulé Le flash. Il a précédemment expliqué à quel point il avait apprécié le film lors de l’annonce de son ardoise pour la DCU, se référant à Le flash comme « probablement l’un des plus grands films de super-héros jamais réalisés ». Gunn a également déclaré que le réalisateur Andy Muschietti travaillerait certainement plus avec eux avec la DCU en fonction du travail qu’il a fait avec le film. Bien que Gunn et Safran aient apporté leur contribution, Gunn a également déclaré qu’ils n’avaient pas grand-chose à faire, car le film, tel qu’il est, réinitialisera efficacement « tout l’univers DC ».





James Gunn est pompé pour que The Flash sorte en salles

Une grande question que les gens se posent est de savoir si Ezra Miller restera comme Barry Allen dans la DCU. L’acteur avait fait la une des journaux pour des problèmes juridiques et d’autres problèmes alors que Le flash a été en post-production, ce qui laisse supposer qu’ils pourraient être renvoyés du rôle à l’avenir. Mais Miller s’est depuis excusé pour leurs actions et a déclaré qu’ils avaient recherché une aide professionnelle pour leur santé mentale, et Safran dit que le plan actuel est de soutenir Miller tout au long de cette récupération avant de décider des prochaines étapes.

« Ezra est totalement engagé dans leur rétablissement », a expliqué Safran. « Nous soutenons pleinement ce voyage qu’ils sont en train de faire en ce moment. Lorsque le moment sera venu, lorsqu’ils se sentiront prêts à avoir la discussion, nous déterminerons tous quelle est la meilleure voie à suivre, mais pour le moment, ils sont entièrement concentrés sur leur rétablissement. Dans nos conversations avec eux au cours des deux derniers mois, on a l’impression qu’ils font d’énormes progrès.

En tout cas, Miller sera vu dans Le flash lorsque le film sortira dans les salles de cinéma le 16 juin 2023.