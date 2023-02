The Witcher : la prochaine série de Netflix sera une autre préquelle

De nouvelles rumeurs prétendent que Netflix travaille sur un autre live action dérivé de la série »Le sorceleur ». Comme » The Witcher: Blood Origin », la nouvelle série sera une préquelle, cette fois en se concentrant sur le gang controversé de voleurs connu sous le nom de Las Ratas.

Selon des informations, le prochain titre de travail prévu est Riff-Raff, et son synopsis officiel a même fuité : »Six adolescents voleurs doivent s’appuyer sur leurs compétences criminelles alors qu’ils planifient le plus gros braquage de leur carrière contre le réseau criminel le plus dangereux de’. le Royaume ».

Le gang des Rats est reconnu pour faire partie de l’histoire de Ciri dans les livres, bien que puisque le synopsis confirme que nous aurons 6 personnages principaux, cela suggérerait que la série se déroule avant que le groupe de voleurs ne la rencontre, comme ils le feront dans le prochaine saison de la série principale de »The Witcher ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : le créateur de The Witcher confirme qu’il y aura de nouveaux romans dans la franchise

Bien que Netflix continue d’étendre »The Witcher » avec de nouvelles saisons, la plateforme de streaming a choisi de produire d’autres spin-offs. Fin 2022, »The Witcher : Blood Origin » est sorti, une série qui n’a pas été très bien accueillie par les fans, mais qui racontait les événements de la Conjonction des Sphères et l’effondrement de l’Empire Elfe.

La saison 3 de »The Witcher » basera son histoire sur le roman »Time of Contempt » écrit par Andrzej Sapkowski, créateur de l’histoire originale. Alors que la série Netflix a introduit de nouveaux éléments et détourné son histoire du matériel source, le showrunner Lauren S. Hissrich Il a assuré que la troisième saison sera une adaptation fidèle à l’histoire du livre.

Il a expliqué: « Évidemment, nous ne pouvons pas faire toutes les pages, mais Time of Contempt nous a donné tellement de grands événements d’action, de points d’intrigue, de moments déterminants pour les personnages, de révélations de grands méchants. Il y a tellement de choses à faire que nous avons pu devenir très attachés à elle. » , très proche des livres ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : pourquoi les chiens de sauvetage ne portent-ils pas des bottes et des lunettes comme Frida la chienne ?

D’autre part, en novembre 2022, il a été signalé que le nouveau spin-off mettant en vedette le gang Las Ratas avait officiellement commencé sa pré-production. Pour le moment, la date de sortie n’est pas connue, bien que Netflix n’ait pas non plus annoncé officiellement ce nouveau projet.

Le seul projet confirmé de »The Witcher » est la saison 3, où il a été confirmé que Henry Cavillcessera de jouer dans la série, donnant le rôle de Geralt de Rivia à l’acteur Liam Hemsworthqui commencera à jouer le personnage à partir de la quatrième saison de la série.

La saison 3 de » The Witcher » est prévue pour l’été 2023.