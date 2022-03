Tommy reçoit des nouvelles horribles dans le dernier épisode de Peaky Blinders

L’épisode quatre de la nouvelle saison commence par une sombre scène funéraire pour la fille de Tommy, Ruby, qui a perdu la vie à cause d’une maladie de consommation à l’âge de sept ans.

Un Tommy émotionnellement instable se rend dans les bois et tue une femme et trois hommes avant de fondre en larmes peu de temps après.

Tommy rencontre ensuite son compatriote Gypsy Esme, qui revient dans l’épisode précédent, et remet de la «poussière d’or» pour suggérer que leur «affaire est terminée».

Bien qu’il ait découvert qu’il avait un fils adulte, le véritable choc survient plus tard dans l’épisode.

Le médecin expert l’informe que la maladie est inopérable et qu’il a entre « un an et 18 mois » pour que son état prenne le pas sur sa santé physique.