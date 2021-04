Cyberpunk 2077 Patch 1.21 maintenant disponible sur PS5, PS4, contient plus de corrections de crash et de bogues

CD Projekt Red a déployé une autre mise à jour pour Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4 (et PlayStation 5 via rétrocompatibilité). Le correctif version 1.21 fait suite à la gigantesque mise à jour 1.2 et inclut un certain nombre de corrections supplémentaires de plantage et de bogues. Cependant, bien qu’il ait été surnommé un «correctif» par le développeur, 1.21 est toujours un téléchargement volumineux, pesant 25,3 Go sur les systèmes de Sony.

Notes de mise à jour de Cyberpunk 2077 version 1.21

Dans cette mise à jour, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de la stabilité globale du jeu et la résolution des problèmes les plus courants susceptibles de bloquer la progression. Voici ce qui a changé:

Quêtes et monde ouvert

Correction d’un problème dans Gig: se réchauffer … où le joueur n’a pas pu abaisser la température corporelle de 8ug8ear.

Correction d’un problème qui empêchait de récupérer le fragment «Envoyer un équipage» dans Cyberpsycho Sighting: Doc de réduction pourrait bloquer la progression. La lecture du fragment est désormais un objectif facultatif.

Correction d’un problème dans Dans la rue où Takemura restait coincé dans les quais de Japantown après que le joueur ait choisi d’aller seul à Wakako et ait quitté la zone trop tôt.

Correction d’un problème où les indices dans Observation cyberpsycho: rituel sanglant ne compterait pas si le joueur les scannait avant de parler au PNJ blessé.

Peinture en aérosol devrait maintenant se déclencher correctement lorsque le joueur s’approche de Brendan.

Correction d’un problème dans Jouer la prudence où, lors de la connexion au point d’accès, l’écran peut devenir noir, bloquant toute progression ultérieure.

Correction d’un problème où Crime signalé: Dredged Up ne se terminerait pas si le joueur ouvrait le conteneur avant de scanner la trace de sang.

Correction d’un problème où un Maelstromer pouvait apparaître dans une zone inaccessible pour le joueur, bloquant la progression dans Perdre ma religion / Sacrum Profanum.

Correction d’un problème bloquant la progression dans l’un des assauts en cours à Japantown.

Résolution d’un problème où le jeu pouvait planter pendant Concert: Serment d’Hippocrate si le joueur a sauté par la fenêtre après l’avoir cassée.

Correction de divers problèmes avec les ennemis coupant des objets et flottant dans les airs Activité présumée de crime organisé: violation de la politique de confidentialité.

Correction d’un problème dans Activité présumée de crime organisé: violation de la politique de confidentialité, où la progression pourrait être bloquée en raison des ennemis coincés dans un hangar.

Les Holocalls de Mitch ne devraient plus rester bloqués et se répéter si l’appel a été interrompu auparavant.

Correction de l’apparence de Johnny dans diverses quêtes.

La voiture de Dennis devrait maintenant apparaître correctement dans Gros au Japon.

Les joueurs peuvent maintenant entrer dans la voiture de Dennis par le côté droit Gros au Japon.

Les fenêtres à l’intérieur de la cabane ne devraient plus se briser lors de l’ouverture du conteneur Gros au Japon.

Gros au Japon échouera désormais si le joueur quitte Haruyoshi au lieu de le transporter en lieu sûr après avoir ouvert le conteneur.

Correction d’un problème où le joueur pouvait devenir incapable d’utiliser des armes et des consommables après être sorti de la camionnette de Takemura dans Dans la rue.

Le joueur ne peut plus appeler Takemura lors de la rencontre avec Oda en Dans la rue.

Correction d’un problème où Oda pouvait être trouvé sur le pont entre Watson et Westbrook avant d’aller à la cachette de Takemura dans Rechercher et détruire.

Correction d’un problème dans Dans la rue où Oda pourrait percuter la voiture du joueur si elle était garée sur son chemin.

Correction d’un problème où Désir brûlant / mouvements nocturnes pourrait rester bloqué sur l’objectif « Attendre un appel d’un homme en détresse » après que le joueur ait échoué à la quête.

Correction d’un problème où la porte de la boutique ripperdoc de Cassius Ryder ne s’ouvrait pas, empêchant le joueur de terminer The Gig.

Saul ne suivra plus le joueur à travers le monde s’il quitte la zone de quête après l’avoir libéré Riders on the Storm.

Correction d’un problème où la tempête de sable pouvait être présente dans la ville si le joueur s’y rendait rapidement pendant Tuer au nom de ou alors Riders on the Storm.

Riders on the Storm échouera désormais si le joueur quitte le camp Wraith avant de sauver Saul.

Concert: Forfait de départ devrait maintenant se déclencher correctement après avoir approché la zone de quête.

Gameplay

Correction d’un problème où, après que le joueur ait commis un crime sur le toit d’un bâtiment, les officiers du NCPD apparaissaient derrière le dos du joueur

Correction d’un problème empêchant le joueur de grimper aux échelles hors de l’eau.

Visuel

Correction de divers problèmes liés à l’écrêtage des vêtements des PNJ.

UI

Ajout de l’icône au-dessus des PNJ, qui sont sous l’effet de distraction rapide des ennemis.

La numérisation de l’interface utilisateur est désormais moins encombrée.

Correction d’un problème où le texte japonais / chinois traditionnel pouvait disparaître si le joueur changeait la langue de l’interface de l’anglais à l’une de ces langues.

Stabilité et performances

Diverses améliorations de la gestion de la mémoire (réduction du nombre de plantages).

Spécifique à la console

Les joueurs devraient désormais pouvoir sélectionner des autocollants en mode photo à l’aide du bouton Cercle dans la version japonaise du jeu sur PlayStation 4.

Sur la base de nos tests récents, la mise à jour précédente – patch 1.2 – était un pas en avant pour Cyberpunk 2077 sur PS4 et PS5, réduisant les plantages et améliorant la fréquence d’images du jeu. En espérant que 1.21 est un autre pas dans la bonne direction.

Jouez-vous toujours à Cyberpunk 2077? Dirigez-vous vers Night City dans la section commentaires ci-dessous.