The Far Side est presque devenu un film d’action en direct et il y a des photos pour le prouver

Pouvez-vous imaginer une adaptation cinématographique en direct de The Far Side, la populaire série de bandes dessinées du dessinateur reclus Gary Larson? Quelqu’un à Hollywood l’a fait, car il y avait une fois une tentative à Tinseltown de faire exactement cela. Pour le meilleur ou pour le pire, le projet a échoué avant de pouvoir faire une véritable traction, mais pas avant un groupe d’acteurs maquillés pour ressembler à Autre côté les personnages avaient été testés à l’écran pour le film.

La révélation vient directement de l’acteur Dirk Blocker (Brooklyn Nine-Nine), qui a divulgué ces informations à ses abonnés sur Twitter. Blocker était en fait attaché au projet pour jouer un rôle principal aux côtés de John Larroquette. Le film prévu devait être écrit et réalisé par Alan Rudolph. Ce n’était finalement pas censé être, mais Blocker apparaît dans une paire d’images mettant en vedette les acteurs, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Il y a de nombreuses années, nous faisions partie d’un test pour un film Far Side. Malheureusement, rien n’en est ressorti, mais nous avons passé un bon moment. pic.twitter.com/jWyeuyxK1o – Dirk Blocker (@DirkBlocker) 28 avril 2021

«Il y a de nombreuses années, nous avons participé à un test pour un Autre côté film. Malheureusement, rien n’en est sorti, mais nous avons passé un bon moment « , a déclaré Blocker. Dans un précédent post sur Instagram partageant les mêmes images, Blocker a également écrit: » TBT est tombé sur cela lors d’un test d’écran Far Side il y a plusieurs lunes. Je ne suis allé nulle part mais nous avons beaucoup ri et avons rencontré l’incroyable Gary Larson. «

Écrit et illustré par Gary Larson, Le côté lointain a été initialement publié entre 1979 et 1995. La bande dessinée est restée très populaire pour les années à venir et Larson a continué à vendre des calendriers annuels et d’autres marchandises présentant les bandes dessinées classiques. Après une interruption de 25 ans, Larson a pris le stylo pour relancer Le côté lointain, créant de nouveaux panneaux à un cadre sur son site Web personnel. Il met également des dessins animés classiques à la disposition des fans.

Peut-être que le film d’action réelle n’était pas censé être, mais Le côté lointain a pu obtenir une émission spéciale animée. En 1994, Larson a produit Contes de l’autre côté, un programme de 30 minutes avec des animations et des gags dans le style de la série de bandes dessinées de Larson. Un suivi spécial, Contes de l’autre côté II, a été réalisé trois ans plus tard, arrivant deux ans après la fin de la série de bandes dessinées. Il n’a été diffusé qu’au Royaume-Uni sur la BBC, mais n’a pas été diffusé à la télévision américaine. Les spéciaux ont depuis été publiés sur VHS et DVD.

Blocker est peut-être mieux connu pour son rôle de détective Hitchcock dans la populaire série humoristique Brooklyn Nine-Nine, un rôle qu’il joue depuis 2013. Ce spectacle se terminera avec sa huitième et dernière saison à venir. Auparavant, il avait un rôle principal en tant que pilote Jerry Bragg dans la série télévisée classique BAA Baa mouton noir. Ses autres crédits télévisés comprennent ER, Les X-Files, Saut quantique, Bois morts, et Esprits criminels. Il est également apparu dans les films Esprit frappeur, Prince des ténèbres, et Ville folle.

Nous ne saurons jamais quoi The Far Side: Le film aurait été comme, mais étant donné les images, nous pouvons être sûrs que le résultat final aurait été fou. Pour suivre les derniers travaux de Larson, vous pouvez consulter ses nouvelles bandes dessinées sur le site officiel de The Far Side. Cette nouvelle provient de film.avclub.com.