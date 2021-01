« Bridgerton »: Pourquoi Julie Andrews est la voix de Lady Whistledown

« BridgertonQui a été créée le 25 décembre est la cinquième plus grande série originale de Netflix à ce jour avec sa première saison. Suivre la vie du clan BridgertonSitué dans le Londres de l’époque de la Régence, la série suit un casting inclusif alors qu’ils recherchent leur match parfait.

Le premier lot d’épisodes suit principalement des tentatives de Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) pour trouver l’amour. Enfin, elle tombe amoureuse du mystérieux duc de Hastings, Simon (Page Regé-Jean), après avoir conspiré avec lui pour l’aider à trouver un compagnon.

La romance toxique de Daphné et Simon est devenu un sujet tendance lors de la première de la série. En même temps était Dame Whistledown, un personnage dans le style de « Une fille bavarde« Qui publie un rapport de potins sur les événements de »Bridgerton».

Ses reportages contribuent autant au récit de la saison qu’à l’histoire d’amour en son centre. Tout au long du programme, Dame Whistledown utiliser la voix de Julie Andrews pour raconter son point de vue sur l’histoire de « Bridgerton», Mais les fans se demandent pourquoi c’était si à la fin la véritable identité du ‘potins».

POURQUOI LA VOIX DE JULIE ANDREWS A-T-ELLE ÉTÉ UTILISÉE AVEC LADY WHISTLEDOWN?

Julie Andrews est la voix off de Lady Whistledown (Photo: Date limite)

Comme mentionné Screenrant, la voix de Dame Whistledown il correspond exactement à ce que les personnages pensent que c’est. Dans la série, les deux personnages les plus obsédés par l’identité de Dame Whistledown ils sont Éloïse Bridgerton et le reina charlotte, mais aucun d’entre eux ne parvient à deviner la vérité jusqu’à la fin du spectacle.

Après le reine charlotte et Éloïse se lient sur leur obsession et acceptent de s’entraider pour découvrir l’identité de l’auteur mystérieux, tout en Éloïse continue de recueillir des indices et de faire rapport à la reine. Éloïse réduit enfin l’identité de Dame Whistledown En éliminant les possibilités une par une.

Daphné espère suivre les traces de ses parents et se marier par amour, et au début, ses perspectives sont plus que prometteuses. (Photo: Netflix)

Dû au fait que Dame Whistledown connaît tous les scandales en Londres, Eloise croire au départ que Whistledown Elle doit être une veuve plus âgée de statut social élevé qui assiste aux fêtes les plus luxueuses, mais qui passe inaperçue des autres invités. Quand Dame Danbury se moque de l’accusation de Éloïse, Éloïse continue.

Ensuite, Éloïse pense que ce pourrait être une femme de chambre ou un cuisinier dans votre propre maison ou peut-être l’un des Featheringtons. Lorsque vous êtes invité à Éloïse que tout membre de la classe ouvrière serait trop occupé pour de tels passe-temps, Éloïse pense que ça doit être Madame Delacroix. Éloïse et la reine ont tort à tous points de vue.

La voix de Julie Andrews représente le fait que le public de «Bridgerton«Et ses personnages ont une idée précise et limitée de qui il pourrait être Dame Whistledown rien qu’en entendant son nom et en sachant ce qu’il écrit. Personne n’aurait deviné que la véritable identité des potins n’est autre que Penelope Featherington.

Penelope était secrètement Lady Whistledown (Photo: Netflix)

Malgré que Éloïse est en contact étroit avec le vrai Dame Whistledown en tout « Bridgerton», Elle ne soupçonne jamais sa meilleure amie, puisqu’elle ne peut pas imaginer Dame Whistledown comme nul autre qu’une femme âgée potentiellement solitaire ou ennuyeuse. Pour commencer, la personnalité impertinente et impertinente de Dame Whistledown est très différent du comportement sérieux et maladroitement timide de Penny.

Il est également difficile pour la noblesse primitive et convenable de Londres d’imaginer une adolescente ayant l’impertinence et les moyens de faire un tel effort. Devoir Julie Andrews comme la voix de Dame Whistledown est le symbolisme parfait pour montrer à quel point les opinions de la haute société sont limitées « Bridgerton».